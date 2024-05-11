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Сообщество Без кота и жизнь не та 2367 постов • 514 подписчиков подписаться
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Неудачная операция по спасению кота

Неудачная операция по спасению кота

Автор:
11 мая 2024 10:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   животные   забавно   кот   неудача   фейл   
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Целый отряд спасателей собрался для того, чтобы снять кота с крыши, но промахнулись, и кот просто упал.

Кот красавчик, а спасателям жирный минус!)

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Метки: Видео   Спасение   животные   забавно   кот   неудача   фейл   
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1  комментарий
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Рома Полчаса назад
- Даа...Такого случая в истории криминальной России ещё не было...
- Какого именно ?
- А что б в одном месте , сразу , собрались шесть мудаков !
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1840 постов (1798 в горячем)

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