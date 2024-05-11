Неудачная операция по спасению кота

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Целый отряд спасателей собрался для того, чтобы снять кота с крыши, но промахнулись, и кот просто упал.
Кот красавчик, а спасателям жирный минус!)
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