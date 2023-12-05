Упрямый кот, которому очень хотелось попасть на крышу

1000
1
1
Очевидец запечатлел несколько неудачных прыжков кота. Животное раз за разом поднималось по лестнице, чтобы затем совершить прыжок в сторону крыши здания.
Кот не мог зацепиться за покрытие и падал. Однако он не сдавался и снова пытался запрыгнуть на крышу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Болезненный финал прогулки с собаками
- Приключения Жиробарсика
- Неудачный прыжок кота из окна
- Неосторожный пёс свалился с лестницы
- Пушистый рыжий атлет
Новости партнёров
реклама
Видно очень надо- наверное точно, что там котята.
Так залезла все таки или нет ??
Ей еще перила мешают толком сгруппироваться и оттолкнуться
Действительно, афтырь мудаг, мог бы и помочь животинке