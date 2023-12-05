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Сообщество Без кота и жизнь не та 1844 поста • 490 подписчиков подписаться
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Упрямый кот, которому очень хотелось попасть на крышу

Упрямый кот, которому очень хотелось попасть на крышу

Автор:
05 декабря 2023 07:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   неудача   прыжок   фейл   
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Очевидец запечатлел несколько неудачных прыжков кота. Животное раз за разом поднималось по лестнице, чтобы затем совершить прыжок в сторону крыши здания.

Кот не мог зацепиться за покрытие и падал. Однако он не сдавался и снова пытался запрыгнуть на крышу.

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Метки: Видео   животные   кот   неудача   прыжок   фейл   
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6  комментариев
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33k
Ego sum qui sum Час назад
долбанный оператор помочь не мог?
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768
дмитрий викторович Минуту назад
Оператор мудак!
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115
ivandike 8 минут назад
Надо было просто уйти и не пугать котейку
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6k
Евгений Д 10 минут назад
Настойчивость достойная уважения.
Видно очень надо- наверное точно, что там котята.
Так залезла все таки или нет ??
Ей еще перила мешают толком сгруппироваться и оттолкнуться
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34k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Кошка.. видимо котята у неё там ((
Действительно, афтырь мудаг, мог бы и помочь животинке
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1k
Gadova Полчаса назад
Это ужасно.
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