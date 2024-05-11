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Сообщество Жизнь в США 1288 постов • 264 подписчика подписаться
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В США девушка с лопатой напала на водителя Amazon'а

В США девушка с лопатой напала на водителя Amazon'а

Автор:
11 мая 2024 10:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   водитель Amazon   конфликт   лопата   нападение   умора   
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Мужчина терпеть не стал и, набросившись на неё в ответ, отобрал лопату, повалил девушку на землю и несколько раз прибил лопатой.

Причина конфликта неизвестна.

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Метки: Видео   водитель Amazon   конфликт   лопата   нападение   умора   
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4  комментария
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2k
Ультратрахуил Час назад
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3k
кОнь Юлий 23 минуты назад
Девушка
???
Какое-то жирное животное напало на мужика с помощью лопаты,слава богу отбился
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11k
Сергей Полчаса назад
В США девушка с лопатой напала на водителя Amazon'аПосмотреть
В США девушка с лопатой напала на водителя Amazon'а
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1k
Александер Полчаса назад
А мне понравилось!...
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3564 поста (3396 в горячем)

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