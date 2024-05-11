В США девушка с лопатой напала на водителя Amazon'а

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Мужчина терпеть не стал и, набросившись на неё в ответ, отобрал лопату, повалил девушку на землю и несколько раз прибил лопатой.
Причина конфликта неизвестна.
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Какое-то жирное животное напало на мужика с помощью лопаты,слава богу отбился