FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8143 поста • 1041 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Перми задержали авиадебошира, который в самолёте устроил шоу

В Перми задержали авиадебошира, который в самолёте устроил шоу

Автор:
19 января 2024 18:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   авиадебошир   интересное   самолёт   фото   шоу   
886
1
1

Мужчина бился головой об стол и порезался разбитым стаканом.

Пилот рейса Сургут – Москва был вынужден посадить самолёт в пермском аэропорту из-за дебошира, который устроил на борту целое шоу. Сначала он начал скандалить, потом биться головой об пол. Во время шоу мужчина разбил стакан, порезал руку и залил самолёт своей кровью. Экипажу пришлось связать дебошира до посадки.

После того, как самолёт сел в Перми, мужчину задержали. В его кармане и на полу в самолёте нашли пакетики с мефедроном. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Россия   авиадебошир   интересное   самолёт   фото   шоу   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Alex Час назад
Надо было выкинуть из самолета. Без парашюта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юр21 9 минут назад
Надо же, никогда такого не было - и вот опять! (с)
И откуда он такой взялся?
Мля, в начале поощряем пьянство на борту ( Дютик, пронос алкоголя в ручной клади, допуск к полёту в состоянии нестояния), а потом искренне удивляемся откуда такие берутся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Старичок Час назад
при прохождении в зону спецконтроля надо всего лишь добавить специально обученую собачку. и торчки сами собой отвалятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
345596



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост доброго юмора о буддистах
Пост доброго юмора о буддистах
«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили их с мафией
«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и...
Набирающие популярность в сообществах
Немецкий самолет, который всего раз был сбит за годы войны
Немецкий самолет, который всего раз был сбит за годы войны
Померанский шпиц, который заработал миллионы
Померанский шпиц, который заработал миллионы
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не забудь про мусор

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#кино#Юмор#аварии#Китай#Разное#забавно#кот
#животные#автомир#в мире#люди#ДТП#авто аварии#фильм#полиция#позитив#съемка
#машина#Прикол#интересное#факты#история#Автовсячина#Ynews#инцидент#Спасение#истории
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Школьники в&nbsp;Ставропольском крае забросали снежками вечный огонь и сбежали, когда он потух Школьники в Ставропольском крае забросали снежками вечный огонь и сбежали, когда он потух Блогерша Лерчек только успела оплатить все долги, как ФНС предложила ей новые Блогерша Лерчек только успела оплатить все долги, как ФНС предложила ей новые В Подмосковье задержали весёлых воров, которые во время кражи помахали в камеру видеонаблюдения В Подмосковье задержали весёлых воров, которые во время кражи помахали в камеру видеонаблюдения Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием В Омске мужчина украл во дворе ёлку и подарил её своей девушке В Омске мужчина украл во дворе ёлку и подарил её своей девушке

На что жалуетесь?

Вернуться