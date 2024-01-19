В Перми задержали авиадебошира, который в самолёте устроил шоу

Мужчина бился головой об стол и порезался разбитым стаканом.
Пилот рейса Сургут – Москва был вынужден посадить самолёт в пермском аэропорту из-за дебошира, который устроил на борту целое шоу. Сначала он начал скандалить, потом биться головой об пол. Во время шоу мужчина разбил стакан, порезал руку и залил самолёт своей кровью. Экипажу пришлось связать дебошира до посадки.
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После того, как самолёт сел в Перми, мужчину задержали. В его кармане и на полу в самолёте нашли пакетики с мефедроном. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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И откуда он такой взялся?
Мля, в начале поощряем пьянство на борту ( Дютик, пронос алкоголя в ручной клади, допуск к полёту в состоянии нестояния), а потом искренне удивляемся откуда такие берутся!