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Греющихся моржей в Баренцевом море сняли на видео с борта атомного ледокола "Ямал"

Греющихся моржей в Баренцевом море сняли на видео с борта атомного ледокола "Ямал"

Автор:
08 мая 2024 11:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в Баренцевом море   животные   ледокол Ямал   милота   морж   
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Картину удалось запечатлеть в 40 милях к западу от мыса Желания. Там пять моржей сладко спали в одной кучке — чтобы было теплее. Но когда судно подошло ближе, млекопитающие нехотя, но двинулись подальше от атомной махины.

Удивительный факт — моржи предпочитают сбиваться в группы до 2 тыс. особей. А всего в мире их сохранилось около 250 тыс.

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Метки: Видео   в Баренцевом море   животные   ледокол Ямал   милота   морж   
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3  комментария
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Babangdida Час назад
Кому моржи, а кому (после двухмесячной вахты) ничё себе так...
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Станислав 53 минуты назад
если бы на меня надвигалась такая махина, я тоже НЕХОТЯ подвинулся бы.....
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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