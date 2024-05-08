Греющихся моржей в Баренцевом море сняли на видео с борта атомного ледокола "Ямал"

1348
1
1
Картину удалось запечатлеть в 40 милях к западу от мыса Желания. Там пять моржей сладко спали в одной кучке — чтобы было теплее. Но когда судно подошло ближе, млекопитающие нехотя, но двинулись подальше от атомной махины.
Удивительный факт — моржи предпочитают сбиваться в группы до 2 тыс. особей. А всего в мире их сохранилось около 250 тыс.
Источник:
Ссылки по теме:
- Оригинальная кормушка для котят
- Кот ласково будит хозяйку
- «Держи, друг»: совместный обед двух котов
- Дружелюбная рыба любит, когда её гладят
- Грозный рёв тасманских дьяволов
Новости партнёров
реклама