Пушистый любитель пельменей

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Котик с большим интересом и аппетитом наблюдает за пельмешками, приготовленными его хозяином.
Нет повести печальнее на свете, чем котик и недоступная ему еда. Особенно, когда она буквально перед его маленьким очаровательным носиком, как у котейки из этого видео.
Только посмотрите, с какой любовью и аппетитом он смотрит на пельмешки, что приготовил его хозяин. Пушистик наверняка бы стащил кусочек столь изысканного блюда, но его воспитание и хорошие манеры явно не позволяют ему это сделать. Остается надеяться лишь на совесть владельца и на его огромное добродушное сердце.
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