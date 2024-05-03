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Сообщество Без кота и жизнь не та 2343 поста • 514 подписчиков подписаться
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Пушистый любитель пельменей

Пушистый любитель пельменей

Автор:
03 мая 2024 07:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кот   кошка   пельмени   
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Котик с большим интересом и аппетитом наблюдает за пельмешками, приготовленными его хозяином.

Нет повести печальнее на свете, чем котик и недоступная ему еда. Особенно, когда она буквально перед его маленьким очаровательным носиком, как у котейки из этого видео.

Только посмотрите, с какой любовью и аппетитом он смотрит на пельмешки, что приготовил его хозяин. Пушистик наверняка бы стащил кусочек столь изысканного блюда, но его воспитание и хорошие манеры явно не позволяют ему это сделать. Остается надеяться лишь на совесть владельца и на его огромное добродушное сердце.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кот   кошка   пельмени   
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Slonyash Час назад
Да коты все любят наблюдать.
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28k
Sheir 24 минуты назад
Думаю кота намного сильнее интересует кусочек масла, чем покупные пельмени. У меня кошка на звук открывающейся масленки летит из любого уголка дома, и попробуй ей не дать маленький кусочек. Замявкает до мигрени)
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3k
Froll 56 минут назад
Да ладно любитель,просто наблюдает.У меня без кота ни одного дела не сделаешь .Всё он должен знать,везде он должен помочь.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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