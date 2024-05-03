Пушистый любитель пельменей

Нет повести печальнее на свете, чем котик и недоступная ему еда. Особенно, когда она буквально перед его маленьким очаровательным носиком, как у котейки из этого видео.

Только посмотрите, с какой любовью и аппетитом он смотрит на пельмешки, что приготовил его хозяин. Пушистик наверняка бы стащил кусочек столь изысканного блюда, но его воспитание и хорошие манеры явно не позволяют ему это сделать. Остается надеяться лишь на совесть владельца и на его огромное добродушное сердце.