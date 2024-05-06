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Пушистая поклонница игры на саксофоне

Пушистая поклонница игры на саксофоне

Автор:
06 мая 2024 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Саксофон   белка   в мире   грызун   животные   забавно   
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Белка не смогла пройти мимо музыканта, который играл на саксофоне. Грызун остановился неподалеку от мужчины и начал слушать музыку.

Животные, причем не только домашние, но и дикие, могут быть тонкими ценителями прекрасного. Как, например, белочка из этого ролика.

Эта обитательница местного парка не смогла пройти мимо мужчины, который каждый день играл там на саксофоне. Возможно пушистая была абсолютно очарована живой музыкой... Или просто-напросто замечталась о золотом "дупле", прикидывая, насколько плотно можно набить его орешками.

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Метки: Видео   Саксофон   белка   в мире   грызун   животные   забавно   
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2  комментария
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9k
perekrestok Час назад
белка пришла в ресторан с живой музыкой!
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3k
константин 38 минут назад
мужчина хорошо бухнул накануне ,к нему пришла белочка!Всё норм ,только как её засняла камера?!До чего техника дошла!!!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3251 пост (3187 в горячем)

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