Пушистая поклонница игры на саксофоне

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Белка не смогла пройти мимо музыканта, который играл на саксофоне. Грызун остановился неподалеку от мужчины и начал слушать музыку.
Животные, причем не только домашние, но и дикие, могут быть тонкими ценителями прекрасного. Как, например, белочка из этого ролика.
Эта обитательница местного парка не смогла пройти мимо мужчины, который каждый день играл там на саксофоне. Возможно пушистая была абсолютно очарована живой музыкой... Или просто-напросто замечталась о золотом "дупле", прикидывая, насколько плотно можно набить его орешками.
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