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В Австралии сбежавшая лошадь пришла на железнодорожную станцию

В Австралии сбежавшая лошадь пришла на железнодорожную станцию

Автор:
15 апреля 2024 11:53
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   в мире   вокзал   конь   лошадь   сидней   
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Лошадь сбежала от хозяина и отправилась по своим делам. В ходе путешествия она наведалась на платформу железнодорожного вокзала в Сиднее. Похоже, что животное собиралось куда-то ехать, но в поезд его не пустили.

Эта скаковая лошадь удрала от хозяина и явилась на железнодорожную станцию «Warwick Farm» (Сидней, Австралия).

Животное, щеголявшее в бежевой попоне, удивило и немного напугало остальных пассажиров. Лошадь бегала туда-сюда по платформе, а когда подъехал поезд, очень заинтересовалась транспортным средством, на котором, казалось, не прочь была прокатиться. Вот только ничего не вышло. Машинист, предупреждённый о необычном инциденте, просто не открыл двери.

Вскоре нашёлся хозяин беглянки, который поспешил на станцию и сумел призвать питомицу к порядку, после чего увёз её домой. Никаких жалоб в связи с присутствием лошади на станции подано не было. Все очевидцы признали, что животное было неопасным и просто «валяло дурака».

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Метки: Австралия   Видео   в мире   вокзал   конь   лошадь   сидней   
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2  комментария
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25k
Павел Плеханов 49 минут назад
Так вот ты какой "Конь в пальто"
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Тимур 3 минуты назад
Нормальная культарная лошадь. Нет билета - никуда не поехала.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3904 поста (3900 в горячем)

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