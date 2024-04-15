В Австралии сбежавшая лошадь пришла на железнодорожную станцию

Эта скаковая лошадь удрала от хозяина и явилась на железнодорожную станцию «Warwick Farm» (Сидней, Австралия).

Животное, щеголявшее в бежевой попоне, удивило и немного напугало остальных пассажиров. Лошадь бегала туда-сюда по платформе, а когда подъехал поезд, очень заинтересовалась транспортным средством, на котором, казалось, не прочь была прокатиться. Вот только ничего не вышло. Машинист, предупреждённый о необычном инциденте, просто не открыл двери.