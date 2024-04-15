В Австралии сбежавшая лошадь пришла на железнодорожную станцию

Лошадь сбежала от хозяина и отправилась по своим делам. В ходе путешествия она наведалась на платформу железнодорожного вокзала в Сиднее. Похоже, что животное собиралось куда-то ехать, но в поезд его не пустили.
Эта скаковая лошадь удрала от хозяина и явилась на железнодорожную станцию «Warwick Farm» (Сидней, Австралия).
Животное, щеголявшее в бежевой попоне, удивило и немного напугало остальных пассажиров. Лошадь бегала туда-сюда по платформе, а когда подъехал поезд, очень заинтересовалась транспортным средством, на котором, казалось, не прочь была прокатиться. Вот только ничего не вышло. Машинист, предупреждённый о необычном инциденте, просто не открыл двери.
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Вскоре нашёлся хозяин беглянки, который поспешил на станцию и сумел призвать питомицу к порядку, после чего увёз её домой. Никаких жалоб в связи с присутствием лошади на станции подано не было. Все очевидцы признали, что животное было неопасным и просто «валяло дурака».
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