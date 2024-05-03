Попытки кота поймать струю воды

Кот решил поймать струю воды на кухне, но потерпел неудачу. Питомцу не помогли ни острые зубы, ни ловкие лапы.
Котикам давно пора признать тот факт, что они абсолютно не умеют пить воду из-под крана. Они либо безуспешно пытаются утолить жажду, либо хотят поймать струю воды, забыв все законы физики. И котик из видео отличился именно в последнем.
Он изо всех сил пытался поймать водичку, но, по известным всем причинам, сделать этого не мог. Ни острые зубки, ни ловкие лапки совершенно не помогли ему в этом нелегком деле. Если гравитацию котики и смогли себе подчинить, то со стихией воды дела у них пока обстоят не очень хорошо.
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