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Сообщество Без кота и жизнь не та 2343 поста • 514 подписчиков подписаться
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Попытки кота поймать струю воды

Попытки кота поймать струю воды

Автор:
03 мая 2024 07:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   вода   животные   кот   кошка   
981
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Кот решил поймать струю воды на кухне, но потерпел неудачу. Питомцу не помогли ни острые зубы, ни ловкие лапы.

Котикам давно пора признать тот факт, что они абсолютно не умеют пить воду из-под крана. Они либо безуспешно пытаются утолить жажду, либо хотят поймать струю воды, забыв все законы физики. И котик из видео отличился именно в последнем.

Он изо всех сил пытался поймать водичку, но, по известным всем причинам, сделать этого не мог. Ни острые зубки, ни ловкие лапки совершенно не помогли ему в этом нелегком деле. Если гравитацию котики и смогли себе подчинить, то со стихией воды дела у них пока обстоят не очень хорошо.

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Метки: Видео   Прикол   вода   животные   кот   кошка   
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3  комментария
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93
Бывалый Трус 2 часа назад
Просто кран неправильный.
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7k
Babangdida 19 минут назад
Что за бурда течёт в этом кране!?
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6k
Дмитрий Час назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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