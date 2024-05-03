Попытки кота поймать струю воды

Котикам давно пора признать тот факт, что они абсолютно не умеют пить воду из-под крана. Они либо безуспешно пытаются утолить жажду, либо хотят поймать струю воды, забыв все законы физики. И котик из видео отличился именно в последнем.

Он изо всех сил пытался поймать водичку, но, по известным всем причинам, сделать этого не мог. Ни острые зубки, ни ловкие лапки совершенно не помогли ему в этом нелегком деле. Если гравитацию котики и смогли себе подчинить, то со стихией воды дела у них пока обстоят не очень хорошо.