Продавщица обманывает покупателей на рынке

581
1
1
Мужчина запечатлел, как уличная торговка обманывает покупателей. Женщина ловко меняет пакет с яблоками под прилавком на другой. В нём находится залежавшийся товар.
Отборные яблочки для невнимательных покупателей. Ловкость рук и сплошное мошенничество!
Источник:
Ссылки по теме:
- Жительница Омска притворялась мужчиной, чтобы получать деньги и подарки от влюбленной в неё девушки
- Мужчина разоблачил продавца ножей
- Попытка подставы на дороге
- Не мошенники, а маркетологи: развод на рынке в Адлере
- Чудесное исцеление "парализованной" попрошайки
Новости партнёров
(смотреть не стал)