Продавщица обманывает покупателей на рынке

FISHKINET
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Сначала люди говорят, что у них нет депрессии, а потом делают такие посты Сначала люди говорят, что у них нет депрессии, а потом делают... Как молодая девушка вышла замуж за султана и пустила свою жизнь под откос Как молодая девушка вышла замуж за султана и пустила свою жизнь... 20 старательных людей, чья работа принесла фантастические результаты 20 старательных людей, чья работа принесла фантастические результаты Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки 40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое 40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Беларусь поучаствовать в Азиатских играх Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Беларусь поучаствовать в... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 января На юмориста Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело из-за его оскорбительной песни На юмориста Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело... В Англии арестовали в 8 раз больше людей за высказывания в соцсетях, чем в России В Англии арестовали в 8 раз больше людей за высказывания в... 30 душевных кадров с животными, сделанных в разные годы 30 душевных кадров с животными, сделанных в разные годы Забавная реакция кошек на фотографию другого питомца Забавная реакция кошек на фотографию другого питомца Забавный советский сувенир: брелок-книжка Забавный советский сувенир: брелок-книжка Зачем проектировщики Великой Китайской стены нашпиговали своё творение огромным&nbsp; количеством дверей? Зачем проектировщики Великой Китайской стены нашпиговали своё... «Да здравствует Россия»: отца теннисиста Джоковича заметили с российским флагом на АО-2023 в Мельбурне «Да здравствует Россия»: отца теннисиста Джоковича заметили с... 10 знаменитых зарубежных актрис, ставших символами красоты 10 знаменитых зарубежных актрис, ставших символами красоты Эффектный удар на турнире по пощечинам Эффектный удар на турнире по пощечинам Житель Подмосковья нашёл на берегу реки реактивный пехотный огнемёт Житель Подмосковья нашёл на берегу реки реактивный пехотный огнемёт Россию не пригласили на 78-летие освобождения концлагеря Освенцим Россию не пригласили на 78-летие освобождения концлагеря Освенцим
Главная > Видео
Продавщица обманывает покупателей на рынке

Продавщица обманывает покупателей на рынке

Автор:
27 января 2023 09:28
Метки: в мире   видео   мошенница   обман   продавщица   рынок   
581
1
1
Мужчина запечатлел, как уличная торговка обманывает покупателей. Женщина ловко меняет пакет с яблоками под прилавком на другой. В нём находится залежавшийся товар.
Отборные яблочки для невнимательных покупателей. Ловкость рук и сплошное мошенничество!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   видео   мошенница   обман   продавщица   рынок   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1
Городской 9 минут назад
Узбекистан?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser Полчаса назад
хм..это! бизнес! Успешный бизнесмен, опосредованное воровство называет правильно, как оно есть - услуги торговли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roman 47 минут назад
Никогда такого не было!
(смотреть не стал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

759640



Другие посты автора
Популярное
Ситуации из жизни, о которых мужчины предпочли бы забыть
Ситуации из жизни, о которых мужчины предпочли бы забыть
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
Набирающие популярность
Электробусный парк в Москве увеличится почти вдвое. Оправданы ли такие вложения?⁠⁠
Электробусный парк в Москве увеличится почти вдвое. Оправданы ли такие вложения?⁠⁠
Обвиняемая в крупном хищении Марина Ракова стала советником главы АСИ
Обвиняемая в крупном хищении Марина Ракова стала советником главы АСИ
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просто гений

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#дтп#позитив#в мире#Приколы#автомир#знаменитости#своими руками
#Юмор#животные#факты#забавно#Фотографии#автомобили#СССР#Россия#картинки#США
#интересно#интересное#подборка#аварии#Ynews#кино#авто аварии#дети#Прошлое#улыбнуло
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Жительница Омска притворялась мужчиной, чтобы получать деньги и подарки от влюбленной в неё девушки Жительница Омска притворялась мужчиной, чтобы получать деньги и подарки от влюбленной в неё девушки Не мошенники,&nbsp; а маркетологи: развод на рынке в Адлер⁠⁠е Не мошенники,  а маркетологи: развод на рынке в Адлер⁠⁠е Попытка подставы на дороге Попытка подставы на дороге Классическая схема обмана невнимательного продавца Классическая схема обмана невнимательного продавца Чудесное исцеление "парализованной" попрошайки Чудесное исцеление "парализованной" попрошайки

На что жалуетесь?

Вернуться