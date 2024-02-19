Парень загримировался под геймершу и заработал кругленькую сумму на донатах

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Понравившаяся стримерша в один момент может оказаться вовсе не девушкой. Парень заработал 20 тысяч долларов (более 1.5 миллиона рублей) на Твиче за несколько часов, выдавая себя за миловидную геймершу.
Кругом сплошной обман.
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