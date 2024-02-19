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Парень загримировался под геймершу и заработал кругленькую сумму на донатах

Парень загримировался под геймершу и заработал кругленькую сумму на донатах

Автор:
19 февраля 2024 10:03
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Стример   Стримерша   донат   люди   обман   
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Понравившаяся стримерша в один момент может оказаться вовсе не девушкой. Парень заработал 20 тысяч долларов (более 1.5 миллиона рублей) на Твиче за несколько часов, выдавая себя за миловидную геймершу.

Кругом сплошной обман.


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Метки: Видео   Прикол   Стример   Стримерша   донат   люди   обман   
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4  комментария
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39k
Александр Час назад
Не знаю, что меня больше удивляет, что парень переоделся в реалистичную бабенку или то, что где то можно нихера не делая поднять столько бабла за пару часов...
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26k
Михаил Сметанкин 20 минут назад
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Krasin

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