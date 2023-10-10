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В Китае новый тренд: девушки используют кожуру от помело как накладку для прически

В Китае новый тренд: девушки используют кожуру от помело как накладку для прически

Автор:
10 октября 2023 10:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: trend   Видео   Китай   девушки   кожура от помело   красота   прическа   
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Так, дескать, голова выглядит более круглой, что считается очень привлекательным по китайским стандартам красоты.

Вдобавок волосы приятно пахнут цитрусом — и духи не нужны.

Что думаем?

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Метки: trend   Видео   Китай   девушки   кожура от помело   красота   прическа   
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2  комментария
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Lexx 2 часа назад
По фигу, что на рожу - крокодил. Главное, что бы была башка круглая!)))
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19k
anpetrof Полчаса назад
А если арбуз использовать?
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