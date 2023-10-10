В Китае новый тренд: девушки используют кожуру от помело как накладку для прически

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Так, дескать, голова выглядит более круглой, что считается очень привлекательным по китайским стандартам красоты.
Вдобавок волосы приятно пахнут цитрусом — и духи не нужны.
Что думаем?
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