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Красота традиционных нарядов народов Китая

Красота традиционных нарядов народов Китая

Автор:
28 сентября 2023 13:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Китай   девушки   красота   наряд   одежда   традиция   
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Всего в Китае проживают 56 национальностей, из них более 90% составляют ханьцы (китайцы).

Кроме них, наиболее многочисленными являются чжуаны, маньчжуры, хуэй, монголы, уйгуры, мяо и тибетцы.

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Метки: Видео   Китай   девушки   красота   наряд   одежда   традиция   
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12  комментариев
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582
Areskoi 2 часа назад
Как-будто нарисованные. Красивые девушки.
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11k
paranoid Полчаса назад
Как будто одна и та же девушка в разных костюмах прошла))
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158
Liberman Полчаса назад
ну мода у них такая. вот все и лепят себе одинаковые лица.
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7k
Progressor Полчаса назад
Как тут не вспомнить детское - куколки балетницы, выбражули сплетницы.
Клевые тянки.
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8k
Nikolay Полчаса назад
На костюмы не смотрел, а девушки - красивые
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14k
Ivan 38 минут назад
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8k
Дмитрий 46 минут назад
Одинаковые все какие то.
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82k
Доктор Джонс 49 минут назад
Офигенный грим и макияж...
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6k
Hugo_RnD 51 минуту назад
у них один пластический хирург на всех что ли был?!
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25k
Михаил Сметанкин 55 минут назад
Это казахстан?
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56k
dima423 Час назад
Красивые китаяночки) Зачот!
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