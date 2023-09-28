Красота традиционных нарядов народов Китая

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Всего в Китае проживают 56 национальностей, из них более 90% составляют ханьцы (китайцы).
Кроме них, наиболее многочисленными являются чжуаны, маньчжуры, хуэй, монголы, уйгуры, мяо и тибетцы.
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