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Сообщество Без кота и жизнь не та 2312 постов • 513 подписчиков подписаться
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Кот уверенно идёт к своей цели

Кот уверенно идёт к своей цели

Автор:
26 апреля 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   беговая дорожка   дорожка   животные   кот   кошка   
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Домашний кот увидел лакомства на беговой дорожке и с удовольствием прогулялся по ней.

Все знают, что спорт полезен для здоровья, однако это знание само по себе редко вдохновляет людей на то, чтобы рано утром подняться с постели и пойти на пробежку. Это касается не только людей, но и животных, и котейка из этого видео тому подтверждение.

Для того, чтобы заняться спортом, ему понадобилась мотивация в виде любимых вкусняшек. Пушистик увидел лакомства и с удовольствием прогулялся по дорожке, чтобы взять их. Такой способ вдохновения на физические упражнения вполне подойдет и для людей.

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Метки: Видео   беговая дорожка   дорожка   животные   кот   кошка   
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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