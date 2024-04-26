Кот уверенно идёт к своей цели

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Домашний кот увидел лакомства на беговой дорожке и с удовольствием прогулялся по ней.
Все знают, что спорт полезен для здоровья, однако это знание само по себе редко вдохновляет людей на то, чтобы рано утром подняться с постели и пойти на пробежку. Это касается не только людей, но и животных, и котейка из этого видео тому подтверждение.
Для того, чтобы заняться спортом, ему понадобилась мотивация в виде любимых вкусняшек. Пушистик увидел лакомства и с удовольствием прогулялся по дорожке, чтобы взять их. Такой способ вдохновения на физические упражнения вполне подойдет и для людей.
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