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Сообщество Без кота и жизнь не та 2296 постов • 513 подписчиков подписаться
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Кот пытается не запачкаться

Кот пытается не запачкаться

Автор:
24 апреля 2024 07:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   грязь   животные   кот   кошка   прогулка   слякоть   
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Домашний кот вышел на улицу в слякоть и отправился по своим делам. В какой-то момент он осознал, что выбрал не самое лучшее время для прогулки.

Весна — прекрасное время года, но и у нее есть свои существенные минусы. А именно, дождливая погода и ужасная слякоть на улицах. И если вы уже достали свои любимые белые кроссовки, то лучше их спрятать. Иначе окажетесь в ситуации, как у этого котика.

Бедняга целый день вылизывал свои лапки и в итоге вышел на улицу в слякоть. Повсюду были лужи и грязь, и пушистый никак не мог это обойти. Единственное, что оставалось делать, — это со слезами на мордочке пачкать свои лапки.

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Метки: Видео   Прикол   грязь   животные   кот   кошка   прогулка   слякоть   
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4  комментария
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1k
surgy 2 часа назад
Это как городской фраер приехал в деревню

Котик утром - лайк!
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27k
Лис 36 минут назад
Очень похож на моего прежнего кота, уже ушедшего на Радугу. Он грязи не боялся, после прогулок мыть приходилось. Помывку переносил спокойно.
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9k
perekrestok Час назад
Жаль что у них лапки а не руки. Помыть не получится!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3922 поста (3915 в горячем)

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