Кот пытается не запачкаться

Весна — прекрасное время года, но и у нее есть свои существенные минусы. А именно, дождливая погода и ужасная слякоть на улицах. И если вы уже достали свои любимые белые кроссовки, то лучше их спрятать. Иначе окажетесь в ситуации, как у этого котика.

Бедняга целый день вылизывал свои лапки и в итоге вышел на улицу в слякоть. Повсюду были лужи и грязь, и пушистый никак не мог это обойти. Единственное, что оставалось делать, — это со слезами на мордочке пачкать свои лапки.