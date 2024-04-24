Кот пытается не запачкаться

Домашний кот вышел на улицу в слякоть и отправился по своим делам. В какой-то момент он осознал, что выбрал не самое лучшее время для прогулки.
Весна — прекрасное время года, но и у нее есть свои существенные минусы. А именно, дождливая погода и ужасная слякоть на улицах. И если вы уже достали свои любимые белые кроссовки, то лучше их спрятать. Иначе окажетесь в ситуации, как у этого котика.
Бедняга целый день вылизывал свои лапки и в итоге вышел на улицу в слякоть. Повсюду были лужи и грязь, и пушистый никак не мог это обойти. Единственное, что оставалось делать, — это со слезами на мордочке пачкать свои лапки.
Источник:
- Кот бодро взбирается по лестнице на кровати
- Кот, который готов к любым трудностям
- Кот стащил бургер со столика в ресторане
- Озорной котёнок разбил зеркало
- В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает
Котик утром - лайк!