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Пёс попытался сбежать от щенков

Пёс попытался сбежать от щенков

Автор:
14 мая 2024 07:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   волкособ   животные   собака   щенок   
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Четвероногий папаша хотел отдохнуть в тишине и одиночестве, но у щенков были совсем другие планы.

Быть родителями непросто, особенно, если детей в семье очень много. Волкособ (гибрид собаки и волка) из видео понял это на собственном опыте, когда у него появился целый выводок лохматых и безумно приставучих малышей.

Им хотелось играть и бегать, а делать это вместе с папой намного веселее. И хотя папа-волк пытался убежать от меховых карапузов, у него ничего не вышло. В итоге он все-таки решил немного поиграть со своими отпрысками, которые уже успели разбежаться, испугавшись гневного рычания родителя.

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Метки: Видео   Пёс   волкособ   животные   собака   щенок   
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2  комментария
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zu4ara 20 минут назад
Ничего, пару месяцев помучается и всё, а мы(люди) тащим их на себе всю жизнь до конца...
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16k
Типа граф 13 минут назад
Шарик , ты балбес , надо было на спинку дивана забираться , там бы и отсиделся и обзор хороший .
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3693 поста (3653 в горячем)

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