Пёс попытался сбежать от щенков

Четвероногий папаша хотел отдохнуть в тишине и одиночестве, но у щенков были совсем другие планы.
Быть родителями непросто, особенно, если детей в семье очень много. Волкособ (гибрид собаки и волка) из видео понял это на собственном опыте, когда у него появился целый выводок лохматых и безумно приставучих малышей.
Им хотелось играть и бегать, а делать это вместе с папой намного веселее. И хотя папа-волк пытался убежать от меховых карапузов, у него ничего не вышло. В итоге он все-таки решил немного поиграть со своими отпрысками, которые уже успели разбежаться, испугавшись гневного рычания родителя.
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