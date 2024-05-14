Пёс попытался сбежать от щенков

Быть родителями непросто, особенно, если детей в семье очень много. Волкособ (гибрид собаки и волка) из видео понял это на собственном опыте, когда у него появился целый выводок лохматых и безумно приставучих малышей.

Им хотелось играть и бегать, а делать это вместе с папой намного веселее. И хотя папа-волк пытался убежать от меховых карапузов, у него ничего не вышло. В итоге он все-таки решил немного поиграть со своими отпрысками, которые уже успели разбежаться, испугавшись гневного рычания родителя.