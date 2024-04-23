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Сообщество Маркетплейс 49 постов • 2 подписчика подписаться
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Реакция парня на покупки из WB

Реакция парня на покупки из WB

Автор:
23 апреля 2024 11:30
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Реакция   Юмор   велбарис   забавно   маркетплейс   шопоголик   
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На маркетплейсе действительно огромный выбор вещей. Тут можно найти и базовую белую футболку, и трендовые красные колготки как у фешен-блогеров. Для модников из маленьких городов и поселков, где нет больших торговых центров, «Вайлдберриз» стал настоящим спасением.

А вы покупаете одежду и обувь на «Вайлдберриз»?

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Метки: Видео   Реакция   Юмор   велбарис   забавно   маркетплейс   шопоголик   
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3  комментария
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7k
Трям 54 минуты назад
Тиктокеры зоибали!
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turyst 10 минут назад
Замумукали эти дебильные постановки.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3535 постов (3366 в горячем)

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