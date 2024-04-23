Реакция парня на покупки из WB

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На маркетплейсе действительно огромный выбор вещей. Тут можно найти и базовую белую футболку, и трендовые красные колготки как у фешен-блогеров. Для модников из маленьких городов и поселков, где нет больших торговых центров, «Вайлдберриз» стал настоящим спасением.
А вы покупаете одежду и обувь на «Вайлдберриз»?
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