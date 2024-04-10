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Фокус удался: попугай шокирован пропажей хозяйки

Фокус удался: попугай шокирован пропажей хозяйки

Автор:
10 апреля 2024 08:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   попугай   птицы   
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Девушка решила посмотреть реакцию попугая на фокус с исчезновением. Пернатый питомец не смог сдержать эмоций, когда увидел, что хозяйка пропала.

Попугаи — очень смышленые и необычайно забавные домашние питомцы. Они обожают петь, танцевать и, конечно же, играть с хозяевами.

Попугайчик ара из этого видео, например, любит играть со своей хозяйкой в прятки. Единственное, пернатый очень сильно волнуется, когда его хозяйка неожиданно исчезает. Так сильно, что начинает бегать по комнате и кричать.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   попугай   птицы   
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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