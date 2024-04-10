Фокус удался: попугай шокирован пропажей хозяйки

Попугаи — очень смышленые и необычайно забавные домашние питомцы. Они обожают петь, танцевать и, конечно же, играть с хозяевами.

Попугайчик ара из этого видео, например, любит играть со своей хозяйкой в прятки. Единственное, пернатый очень сильно волнуется, когда его хозяйка неожиданно исчезает. Так сильно, что начинает бегать по комнате и кричать.