Фокус удался: попугай шокирован пропажей хозяйки

941
1
1
Девушка решила посмотреть реакцию попугая на фокус с исчезновением. Пернатый питомец не смог сдержать эмоций, когда увидел, что хозяйка пропала.
Попугаи — очень смышленые и необычайно забавные домашние питомцы. Они обожают петь, танцевать и, конечно же, играть с хозяевами.
Попугайчик ара из этого видео, например, любит играть со своей хозяйкой в прятки. Единственное, пернатый очень сильно волнуется, когда его хозяйка неожиданно исчезает. Так сильно, что начинает бегать по комнате и кричать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неожиданная встреча с глухарями на дороге
- Заводной попугай пошёл в разнос
- Очаровательный пернатый разрушитель
- Пернатый домашний тиран
- Когда женщина хочет внимания, а ты уставший
Новости партнёров
реклама