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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1376 постов • 58 подписчиков подписаться
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Бездомные и пенсионеры подрались за просрочку

Бездомные и пенсионеры подрались за просрочку

Автор:
23 апреля 2024 10:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Жизнь   бездомные   в Санкт-Петербурге   пенсионеры   продкты   просрочка   
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в Санкт-Петербурге жители, которые хотели получить бесплатную колбасу и сыр, сцепились в мощной драке под нецензурную лексику. В то время как одни вырывали друг у друга продукты, остальные быстро набивали карманы. Их конфликт попал на видеокамеры.

В комментариях люди стали активно обсуждать увиденное.

– Вообще не понимаю, почему испорченные продукты утилизируют таким образом? Утилизацией должны заниматься сами магазины вроде? – написал Афанасий.

– На их месте может оказаться каждый! Здесь не стоит шутить. Они не от хорошей жизни отходы берут. Это надо понимать, – считает Вячеслав.

– Неужели нельзя просто вынести просрочку на какой-нибудь очень ненужный стол, чтобы люди не унижались, ковырялись в помойке? – не понимает Андрей.

– Лучше бы написали, как помочь людям, – считает Майя.

– Очень жалко бездомных и пенсионеров. Никто и не представляет, что им приходится бороться, как только можно. Пусть в их жизни найдется человек, который протянет руку помощи, – написала Карина.

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Метки: Видео   Жизнь   бездомные   в Санкт-Петербурге   пенсионеры   продкты   просрочка   
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8  комментариев
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62k
dima423 48 минут назад
По моему это алкаши и бомжи а не пенсионеры...)
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27k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Плакали всей помойкой!

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370
dasn7 Полчаса назад
В прошлый раз на мусорнике с "российскими пенсионерами" при увеличении обнаружилась характерная наклейка с рекламой киевского такси.
Просрочку утилизировать - это дополнительные расходы, поэтому в сельской местности их негласно отдают местным жителям, держащим живность типа свиней и кур.
А по теме данного видео - маргиналы есть везде.
Например в тех же сша есть даже сообщества, которые обходят мусорники возле ресторанов в определённые моменты и культурно-вежливо-спокойно собирают просрочку в неповреждённой упаковке, называя себя экоактивистами. Типа уменьшают загрязнение природы или типа того.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3534 поста (3366 в горячем)

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