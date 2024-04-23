Бездомные и пенсионеры подрались за просрочку

В комментариях люди стали активно обсуждать увиденное.

– Вообще не понимаю, почему испорченные продукты утилизируют таким образом? Утилизацией должны заниматься сами магазины вроде? – написал Афанасий.

– На их месте может оказаться каждый! Здесь не стоит шутить. Они не от хорошей жизни отходы берут. Это надо понимать, – считает Вячеслав.

– Неужели нельзя просто вынести просрочку на какой-нибудь очень ненужный стол, чтобы люди не унижались, ковырялись в помойке? – не понимает Андрей.

– Лучше бы написали, как помочь людям, – считает Майя.