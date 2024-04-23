Бездомные и пенсионеры подрались за просрочку

в Санкт-Петербурге жители, которые хотели получить бесплатную колбасу и сыр, сцепились в мощной драке под нецензурную лексику. В то время как одни вырывали друг у друга продукты, остальные быстро набивали карманы. Их конфликт попал на видеокамеры.
В комментариях люди стали активно обсуждать увиденное.
– Вообще не понимаю, почему испорченные продукты утилизируют таким образом? Утилизацией должны заниматься сами магазины вроде? – написал Афанасий.
– На их месте может оказаться каждый! Здесь не стоит шутить. Они не от хорошей жизни отходы берут. Это надо понимать, – считает Вячеслав.
– Неужели нельзя просто вынести просрочку на какой-нибудь очень ненужный стол, чтобы люди не унижались, ковырялись в помойке? – не понимает Андрей.
– Лучше бы написали, как помочь людям, – считает Майя.
– Очень жалко бездомных и пенсионеров. Никто и не представляет, что им приходится бороться, как только можно. Пусть в их жизни найдется человек, который протянет руку помощи, – написала Карина.
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Просрочку утилизировать - это дополнительные расходы, поэтому в сельской местности их негласно отдают местным жителям, держащим живность типа свиней и кур.
А по теме данного видео - маргиналы есть везде.
Например в тех же сша есть даже сообщества, которые обходят мусорники возле ресторанов в определённые моменты и культурно-вежливо-спокойно собирают просрочку в неповреждённой упаковке, называя себя экоактивистами. Типа уменьшают загрязнение природы или типа того.