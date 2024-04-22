Любопытные пёсики, которые хотят знать, что делает сосед

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Многие люди не очень любят любопытных соседей и их можно понять. Ведь вряд ли кому-то понравится человек, пристально следящий за вашей личной жизнью. Однако даже у такого случая есть исключения. Например, если соседи не любопытные, а пушистые и очень игривые. Как песики из этого видео.
Эти очаровательные хвостики нашли лазейку под забором и теперь с большим интересом наблюдают за жизнью соседского участка. Хотя вряд ли песиков интересует личная жизнь людей, им куда интереснее узнать, какие у них есть вкусняшки, косточки, палочки и может быть даже игрушки.
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