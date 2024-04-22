Любопытные пёсики, которые хотят знать, что делает сосед

Многие люди не очень любят любопытных соседей и их можно понять. Ведь вряд ли кому-то понравится человек, пристально следящий за вашей личной жизнью. Однако даже у такого случая есть исключения. Например, если соседи не любопытные, а пушистые и очень игривые. Как песики из этого видео.



