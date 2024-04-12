«Попробуй, забери»: пёс дразнится вкусняшкой

Хотя второй бульдог явно был недоволен поступком своего родственника, ему было лень бегать за ним. Поэтому собакен просто ворчал и лишь иногда пытался забрать у брата вкусняшку. «Не так уж мне нужна эта вкусняшка», — сказал бы пёсель, если бы умел говорить.

