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«Попробуй, забери»: пёс дразнится вкусняшкой

«Попробуй, забери»: пёс дразнится вкусняшкой

Автор:
12 апреля 2024 11:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бульдог   вкусняшка   животные   забавно   милота   пес   собака   
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Братья и сестры, как двуногие, так и четвероногие, любят периодически дразнить друг друга. Французский бульдог из этого видео тоже решил чуть-чуть поиздеваться над нерасторопным братом и стал предлагать ему вкусняшку, которую так и не позволил схватить.

Хотя второй бульдог явно был недоволен поступком своего родственника, ему было лень бегать за ним. Поэтому собакен просто ворчал и лишь иногда пытался забрать у брата вкусняшку. «Не так уж мне нужна эта вкусняшка», — сказал бы пёсель, если бы умел говорить.

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Метки: Видео   бульдог   вкусняшка   животные   забавно   милота   пес   собака   
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18k
Majul 55 минут назад
Тролль ))
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vasilykopkov 7 минут назад
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Гвоздь 17 минут назад
может, пёс слева просто забыл, что в зубах еда?
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1k
... 48 минут назад
С псовыми работает прикол, щёлкнуть пальцами и они ложатся, едой делится надо аккуратно, пищевой инстинкт. У всех знакомых приучил собак на команду аккуратно, подходят и берут из рта еду.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2969 постов (2885 в горячем)

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