«Попробуй, забери»: пёс дразнится вкусняшкой

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Братья и сестры, как двуногие, так и четвероногие, любят периодически дразнить друг друга. Французский бульдог из этого видео тоже решил чуть-чуть поиздеваться над нерасторопным братом и стал предлагать ему вкусняшку, которую так и не позволил схватить.
Хотя второй бульдог явно был недоволен поступком своего родственника, ему было лень бегать за ним. Поэтому собакен просто ворчал и лишь иногда пытался забрать у брата вкусняшку. «Не так уж мне нужна эта вкусняшка», — сказал бы пёсель, если бы умел говорить.
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