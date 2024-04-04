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Собака решила поиграть в мячик со статуей

Собака решила поиграть в мячик со статуей

Автор:
04 апреля 2024 11:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   игра в мяч   мячик   песик   собака   статуя   
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Некоторые хвостики — слишком дружелюбные создания. Они готовы дружить с кем угодно, начиная от соседского котика и заканчивая статуей из их любимого парка. Собака из этого видео, к примеру, попытался подружиться именно с последним приятелем.


Вот только человек из железа явно не собирался играть с ним в мяч, однако это ничуть не останавливало собакена. Он изо всех сил пытался расположить к себе памятник архитектуры, несмотря на полное отсутствие эмпатии и каких-либо признаков жизни у последнего.

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Метки: Видео   животные   забавно   игра в мяч   мячик   песик   собака   статуя   
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2  комментария
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Гвоздь 2 часа назад
"все приставания я переношу безропотно, ведь у меня нет сердца"
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Trenzel2003 7 минут назад
А какое разочарование испытал пёсиль? У него вера в человека пошатнулась.
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