Собака решила поиграть в мячик со статуей

Вот только человек из железа явно не собирался играть с ним в мяч, однако это ничуть не останавливало собакена. Он изо всех сил пытался расположить к себе памятник архитектуры, несмотря на полное отсутствие эмпатии и каких-либо признаков жизни у последнего.