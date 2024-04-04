Собака решила поиграть в мячик со статуей

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Некоторые хвостики — слишком дружелюбные создания. Они готовы дружить с кем угодно, начиная от соседского котика и заканчивая статуей из их любимого парка. Собака из этого видео, к примеру, попытался подружиться именно с последним приятелем.
Вот только человек из железа явно не собирался играть с ним в мяч, однако это ничуть не останавливало собакена. Он изо всех сил пытался расположить к себе памятник архитектуры, несмотря на полное отсутствие эмпатии и каких-либо признаков жизни у последнего.
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