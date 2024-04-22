Умелый пушистый вратарь

790
1
1
Кот мастерски ловит мячики, которые бьёт в его сторону хозяйка.
Чтобы стать вратарем нужно приобрести множество навыков. Вы должны быть не только очень умелым, но и обладать превосходными рефлексами и скоростью реакции. Проще говоря, нужно быть котиком. И герой этого видно лишь подтверждает эту теорию.
Только посмотрите, как мастерски ловит мячики, что кидает его хозяйка. Пушистому даже не нужно долго готовиться, мяч будто сам летит к нему в лапки. Как ни старалась владелица забить гол, ничего у нее не вышло. Ловкий проказник не попустил ни один мячик в свои ворота. Талант, не иначе.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает
- Кошка навела шуму в самолёте во время рейса
- Кошки играют или дерутся?: учёные определили тонкую грань
- Кот, который готов к любым трудностям
- Пёс удивил кота необычной техникой боя
Новости партнёров
реклама
хот вратари вроде единственная нормальная позиция в сборной. но пушистый лишним не будет