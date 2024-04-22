Умелый пушистый вратарь

Чтобы стать вратарем нужно приобрести множество навыков. Вы должны быть не только очень умелым, но и обладать превосходными рефлексами и скоростью реакции. Проще говоря, нужно быть котиком. И герой этого видно лишь подтверждает эту теорию.

Только посмотрите, как мастерски ловит мячики, что кидает его хозяйка. Пушистому даже не нужно долго готовиться, мяч будто сам летит к нему в лапки. Как ни старалась владелица забить гол, ничего у нее не вышло. Ловкий проказник не попустил ни один мячик в свои ворота. Талант, не иначе.