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Сообщество Без кота и жизнь не та 2286 постов • 512 подписчиков подписаться
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Умелый пушистый вратарь

Умелый пушистый вратарь

Автор:
22 апреля 2024 07:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Вратарь   животные   кот   кошка   мяч   
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Кот мастерски ловит мячики, которые бьёт в его сторону хозяйка.

Чтобы стать вратарем нужно приобрести множество навыков. Вы должны быть не только очень умелым, но и обладать превосходными рефлексами и скоростью реакции. Проще говоря, нужно быть котиком. И герой этого видно лишь подтверждает эту теорию.

Только посмотрите, как мастерски ловит мячики, что кидает его хозяйка. Пушистому даже не нужно долго готовиться, мяч будто сам летит к нему в лапки. Как ни старалась владелица забить гол, ничего у нее не вышло. Ловкий проказник не попустил ни один мячик в свои ворота. Талант, не иначе.

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Метки: Видео   Вратарь   животные   кот   кошка   мяч   
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1  комментарий
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Голован Щекн 16 минут назад
можно его к нам в сборную по футболу?
хот вратари вроде единственная нормальная позиция в сборной. но пушистый лишним не будет
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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