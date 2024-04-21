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Сообщество Без кота и жизнь не та 2280 постов • 511 подписчиков подписаться
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«Ты только посмотри!»: увлекательная беседа котиков

«Ты только посмотри!»: увлекательная беседа котиков

Автор:
21 апреля 2024 09:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   беседа   животные   забавно   кот   кошка   милота   разговор   
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Разговорить котейку может лишь несколько вещей: вкусняшка или что-то очень интересное за окошком. И причиной увлекательной беседы из видео стало именно последнее.

На нем котики очень бурно и громко обсуждали внезапно нагрянувшего к ним на участок гостя. И хоть мы его не видим, понять, что он очень интересный и необычный вполне возможно. Ведь пушистые проказники не спускали с него глаз и говорили, кажется, о каждом его движении.

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Метки: Видео   беседа   животные   забавно   кот   кошка   милота   разговор   
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2  комментария
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1k
Вася 2 часа назад
Наши так на окне мявкают, когда птичку хотят поймать. Видит око, да зуб неймет:)
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3k
Андрей 40 минут назад
как бабки на скамейке обсуждают простигосподи
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3874 поста (3729 в горячем)

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