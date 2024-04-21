«Ты только посмотри!»: увлекательная беседа котиков

На нем котики очень бурно и громко обсуждали внезапно нагрянувшего к ним на участок гостя. И хоть мы его не видим, понять, что он очень интересный и необычный вполне возможно. Ведь пушистые проказники не спускали с него глаз и говорили, кажется, о каждом его движении.