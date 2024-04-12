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Сообщество Без кота и жизнь не та 2237 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот потерял игрушечную мышь прямо под носом

Кот потерял игрушечную мышь прямо под носом

Автор:
12 апреля 2024 07:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   игрушка   кот   кошка   мышь   
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На видео попала охота кота на игрушечную мышь. Питомец умудрился потерять добычу прямо под носом.

Когда наши питомцы разыгрываются, им в голову бьет адреналин, и они начинают творить разные нелогичные и странные действия. Например, пушистик из этого видео начал охотиться на свою игрушечную добычу, и в самый разгар охоты он вдруг потерял ее прямо под собой.

Кот был в крайнем недоумении, ведь только что этот игрушечный грызун был прямо перед ним, и вот он уже неизвестно где. Мышь, при этом, хоть и игрушечная, но все же хитрая, "спряталась" под котом. Однако, когда котейка пришел в себя, он все же нашел ее и продолжил свою охоту.

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Метки: Видео   Прикол   животные   игрушка   кот   кошка   мышь   
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