Кот потерял игрушечную мышь прямо под носом

На видео попала охота кота на игрушечную мышь. Питомец умудрился потерять добычу прямо под носом.
Когда наши питомцы разыгрываются, им в голову бьет адреналин, и они начинают творить разные нелогичные и странные действия. Например, пушистик из этого видео начал охотиться на свою игрушечную добычу, и в самый разгар охоты он вдруг потерял ее прямо под собой.
Кот был в крайнем недоумении, ведь только что этот игрушечный грызун был прямо перед ним, и вот он уже неизвестно где. Мышь, при этом, хоть и игрушечная, но все же хитрая, "спряталась" под котом. Однако, когда котейка пришел в себя, он все же нашел ее и продолжил свою охоту.
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