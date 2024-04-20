«Доброе утро, Карл!»: журавль пришел в гости к людям

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Не только домашние котики и пёсики любят общаться с людьми. Некоторым диким животным и птицам тоже это нравится. Яркий пример — журавль по кличке Карл из этого видео, который каждый день приходит в гости к людям и, несмотря на свое довольно наглое поведение, все равно не надоедает им.
Порой журавль будит двуногих друзей своим стуком даже утром в воскресенье, а иногда приводит к ним членов семьи, чтобы они тоже получили немного человеческого внимания. Еще чуть-чуть и Карл вместе с пернатой женой и сыном променяют свободу на комнату в доме и ежедневные прогулки на заднем дворе.
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