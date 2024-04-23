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Сообщество Без кота и жизнь не та 2291 пост • 512 подписчиков подписаться
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Кота пугает крышка кастрюли

Кота пугает крышка кастрюли

Автор:
23 апреля 2024 09:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кастрюля   кот   крышка   
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Кот пугается от каждого звука в доме, однако особенно его тревожит крышка на кастрюле. Пушистого настолько пугает стук крышки кастрюли на плите, что он начинает дергаться в такт.

Долгая и холодная зима довольно негативно сказывается на психологическом благополучии человека. Да и ранняя весна порой не радует своей погодой. На улице то слякоть, то проливные дожди. Вовсе неудивительно, что многие становятся нервными, даже наши питомцы.

Котейка из видео, к примеру, уже находится чуть ли не на пике нервного напряжения. Пушистый дергается от каждого звука в доме, но особенно сильно его пугает стук крышки кастрюли. Проказник подпрыгивает буквально в такт этой кухонной утвари. С уверенностью можно сказать лишь одно — питомцам, как и нам, срочно требуются выходные, солнце и вкусняшки для восстановления нервной системы после длительных холодов.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кастрюля   кот   крышка   
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20k
banzai7 2 часа назад
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550
oreol457 Полчаса назад
Так заикой можно стать..
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19k
Mexanik79 58 минут назад
Ссылка coub.com
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Alex Chebrikov
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  • 3619 постов (3581 в горячем)

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