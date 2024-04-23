Кота пугает крышка кастрюли

Долгая и холодная зима довольно негативно сказывается на психологическом благополучии человека. Да и ранняя весна порой не радует своей погодой. На улице то слякоть, то проливные дожди. Вовсе неудивительно, что многие становятся нервными, даже наши питомцы.

Котейка из видео, к примеру, уже находится чуть ли не на пике нервного напряжения. Пушистый дергается от каждого звука в доме, но особенно сильно его пугает стук крышки кастрюли. Проказник подпрыгивает буквально в такт этой кухонной утвари. С уверенностью можно сказать лишь одно — питомцам, как и нам, срочно требуются выходные, солнце и вкусняшки для восстановления нервной системы после длительных холодов.