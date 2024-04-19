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Сообщество Без кота и жизнь не та 2269 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот требует от хозяина внимания

Кот требует от хозяина внимания

Автор:
19 апреля 2024 08:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   внимание   животные   кот   кошка   
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Коту не понравилось, что хозяин был увлечён компьютером и совсем забыл о нём. Питомец вежливо попросил обратить на неё внимание.

Многим котам нравится отдыхать в одиночестве, но это вовсе не значит, что они не любят внимание к собственной персоне. И когда хозяева забывают об этом, пушистые очень расстраиваются и начинают предпринимать решительные действия. Как, например, котофей из этого видео.

Он был крайне возмущён тем, что его владелец сидел в компьютере, а не играл с ним в побегушки или прятки. Наверняка он в этот момент еще и смотрел видео про котиков, когда точно такое же чудо сидело рядом с ним.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   внимание   животные   кот   кошка   
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4  комментария
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1k
Quantimus Час назад
Да где же он требует? Ласково просит. А этот кожаный абьюзер игнорирует
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3k
Froll 17 минут назад
Как-то мягко требует.У меня кот требует с когтями.В основном играть.
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10k
vasilykopkov 18 минут назад
Какой деликатный.
Погладь уже его, он заслужил...
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81
Бывалый Трус 57 минут назад
"Коту не понравилось, что хозяин был увлечён компьютером и совсем забыл о нём. Питомец вежливо попросил обратить на неё внимание."

Кот по ходу повествования, плавно меняет пол. Сперва на женский, а потом обратно на мужской. Это вообще законно?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3917 постов (3910 в горячем)

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