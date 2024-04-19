Кот требует от хозяина внимания

Коту не понравилось, что хозяин был увлечён компьютером и совсем забыл о нём. Питомец вежливо попросил обратить на неё внимание.
Многим котам нравится отдыхать в одиночестве, но это вовсе не значит, что они не любят внимание к собственной персоне. И когда хозяева забывают об этом, пушистые очень расстраиваются и начинают предпринимать решительные действия. Как, например, котофей из этого видео.
Он был крайне возмущён тем, что его владелец сидел в компьютере, а не играл с ним в побегушки или прятки. Наверняка он в этот момент еще и смотрел видео про котиков, когда точно такое же чудо сидело рядом с ним.
Источник:
- Кот, который готов к любым трудностям
- В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает
- Кот стащил бургер со столика в ресторане
- Оживший герой мема "ЪУЪ"
- Как скучает кошка, когда хозяин выходит из дома
Погладь уже его, он заслужил...
Кот по ходу повествования, плавно меняет пол. Сперва на женский, а потом обратно на мужской. Это вообще законно?