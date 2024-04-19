Кот требует от хозяина внимания

Многим котам нравится отдыхать в одиночестве, но это вовсе не значит, что они не любят внимание к собственной персоне. И когда хозяева забывают об этом, пушистые очень расстраиваются и начинают предпринимать решительные действия. Как, например, котофей из этого видео.

Он был крайне возмущён тем, что его владелец сидел в компьютере, а не играл с ним в побегушки или прятки. Наверняка он в этот момент еще и смотрел видео про котиков, когда точно такое же чудо сидело рядом с ним.