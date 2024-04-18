Прогулка по зданиям легендарной тюрьмы "Кресты"

Пишет автор:

"В этой заброшенной тюрьме приводили в исполнение смертный приговор. Здесь сидели величайшие умы и злые гении последнего столетия. Стены этого заброшенного СИЗО видели Бродского и Рокоссовского, пережили две революции, блокаду Ленинграда и лихие 90е. В 2001 году эта тюрьма получила статус культурного наследия страны. Вот только что делать с таким наследием – никто не знает..."