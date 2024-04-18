Прогулка по зданиям легендарной тюрьмы "Кресты"

"Кресты" - одна из самых известных и крупных тюрем в России. Здесь сидели известные преступники под присмотром одних из самых строгих надсмотрщиков. Автор видео показал, что сейчас внутри легендарной тюрьмы и рассказал о её истории.
Пишет автор:
"В этой заброшенной тюрьме приводили в исполнение смертный приговор. Здесь сидели величайшие умы и злые гении последнего столетия. Стены этого заброшенного СИЗО видели Бродского и Рокоссовского, пережили две революции, блокаду Ленинграда и лихие 90е. В 2001 году эта тюрьма получила статус культурного наследия страны. Вот только что делать с таким наследием – никто не знает..."
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