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Прогулка по зданиям легендарной тюрьмы "Кресты"

Прогулка по зданиям легендарной тюрьмы "Кресты"

Автор:
18 апреля 2024 11:07
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   интересно   кресты   любопытно   тюрьма   
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"Кресты" - одна из самых известных и крупных тюрем в России. Здесь сидели известные преступники под присмотром одних из самых строгих надсмотрщиков. Автор видео показал, что сейчас внутри легендарной тюрьмы и рассказал о её истории.

Пишет автор:

"В этой заброшенной тюрьме приводили в исполнение смертный приговор. Здесь сидели величайшие умы и злые гении последнего столетия. Стены этого заброшенного СИЗО видели Бродского и Рокоссовского, пережили две революции, блокаду Ленинграда и лихие 90е. В 2001 году эта тюрьма получила статус культурного наследия страны. Вот только что делать с таким наследием – никто не знает..."

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   интересно   кресты   любопытно   тюрьма   
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3  комментария
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21k
scorpick 36 минут назад
Столько читал про Кресты в художественной литературе и вот сейчас впервые увидел. Купол впечатляет.
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11k
Vacony 2 часа назад
очень интересно ...
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
В 2001 году эта тюрьма получила статус культурного наследия страны. (с)
Только музея АУЕ нам и не хватало!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3225 постов (3161 в горячем)

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