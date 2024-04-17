"Сногсшибательные" цветы: мужчина рухнул на букеты в ларьке и ушёл, не возместив ущерб

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Мужчина, вероятно, хотел дотянуться до чего-то, но не успел скоординировать свои движения и рухнул на стоящие на полу цветы. После падения мужчина встал, как ни в чем не бывало, и спокойно ушел.
Сообщается, что парень переломал растений не на один букет. Сейчас продавец просит его вернуться и оплатить ущерб.
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