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Тогда и сейчас: известные города древних цивилизаций

Тогда и сейчас: известные города древних цивилизаций

Автор:
17 апреля 2024 07:43
Метки: Видео   город   интересно   подборка   тогда и сейчас   цивилизации   
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Интересная подборка изображений, позволяющая предположить, какими были города древних цивилизаций. Также авторы ролика показали, как города выглядят сейчас.

Какими были древние цивилизации раньше, и как они выглядят сейчас.

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Метки: Видео   город   интересно   подборка   тогда и сейчас   цивилизации   
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Gromkhard 2 часа назад
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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