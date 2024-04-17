Тогда и сейчас: известные города древних цивилизаций

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Интересная подборка изображений, позволяющая предположить, какими были города древних цивилизаций. Также авторы ролика показали, как города выглядят сейчас.
Какими были древние цивилизации раньше, и как они выглядят сейчас.
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