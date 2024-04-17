Пёс променял часть прогулки на сон в траве

Пёс так устал во время прогулки, что решил прилечь в траве прямо на улице.
Хотя собаки обожают гулять и играть на улице, иногда даже они от этого устают. Яркий пример — собакен из этого видео, который так устал во время прогулки, что не смог дойти до дома. Вместо того, чтобы продолжить свой путь в сторону дома, пёсик упал в траву и решил отдохнуть.
Теперь хозяйке собакена придется ждать, пока он восстановит силы на улице, а потом еще и дома. Судя по утомленному виду пёсика, ждать придется долго. Хвостатый, наверняка, будет дрыхнуть до следующей прогулки, но обязательно ненадолго прервется ради ужина. В конце концов есть и спать одновременно довольно сложно.
Источник:
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