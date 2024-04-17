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Пёс променял часть прогулки на сон в траве

Пёс променял часть прогулки на сон в траве

Автор:
17 апреля 2024 07:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   прогулка   собака   сон   
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Пёс так устал во время прогулки, что решил прилечь в траве прямо на улице.

Хотя собаки обожают гулять и играть на улице, иногда даже они от этого устают. Яркий пример — собакен из этого видео, который так устал во время прогулки, что не смог дойти до дома. Вместо того, чтобы продолжить свой путь в сторону дома, пёсик упал в траву и решил отдохнуть.

Теперь хозяйке собакена придется ждать, пока он восстановит силы на улице, а потом еще и дома. Судя по утомленному виду пёсика, ждать придется долго. Хвостатый, наверняка, будет дрыхнуть до следующей прогулки, но обязательно ненадолго прервется ради ужина. В конце концов есть и спать одновременно довольно сложно.

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Метки: Видео   Пёс   животные   прогулка   собака   сон   
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1  комментарий
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Gromkhard Час назад
Забавный песа! Особенно процесс укладывания в "кровать"!)))
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2965 постов (2906 в горячем)

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