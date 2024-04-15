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Катя Лель наладила связь с жителями двухсот цивилизаций

Катя Лель наладила связь с жителями двухсот цивилизаций

Автор:
15 апреля 2024 11:47
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   знаменитости   инопланетяни   кат лель   умора   цивилизация   
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Совершенно не понятно почему Роскосмос и NASA еще не связались с Катей Лель. Ведь она уже установила контакт с жителями двухсот внеземных цивилизаций. Она заявила об этом прямым текстом во время интервью.

Не видим повода не верить певице, так как она дала очень четкое описание некоторых из них.

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Метки: Видео   Прикол   знаменитости   инопланетяни   кат лель   умора   цивилизация   
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37  комментариев
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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12k
Vampire 9 минут назад
Только народ от Агузаровой стал отходить и вот - на тебе...
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10k
Zhora 11 минут назад
А вдруг это правда? А ей никто не верит и считает норкоманкой.
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20k
Дмитрий 12 минут назад
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224
sir.dawidow2018 13 минут назад
Интересно, а она закусывает или как?
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13k
Denissg 15 минут назад
"почему Роскосмос и NASA еще не связались с Катей Лель" -- так они тоже хотят контакта с цивилизациями, а не с Катей Лель.
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4k
Aleks 18 минут назад
У Кастанеды вообще цивилизаций без счета, путешествия по целым галактикам, на мескалиновом топливе
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6k
heta 19 минут назад
Контакт фрика с парой сотен цивилизаций не удивляет. Удивляет широкий интерес к фрику.
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6k
sergonly 22 минуты назад
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11k
BarOb 37 минут назад
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1k
КиriIL 37 минут назад
они с Лозой не на одном плоту случайно плавают?
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46
Самуил Маршак 39 минут назад
Странные люди-человеки всё-таки.
Верят в теории заговоров, что мировое правительство скрывает от них контакты с инопланетянами.
Но дамочку, которая прямо говорит об установлении с ними контактов, готовы в дурку засадить
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40k
АнтонПолднев 46 минут назад
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26k
ЦСКА 51 минуту назад
Может быть один "представитель" ей уже даже присунул? Сам он утверждает, что знатный вонзАла...
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10k
Trenzel2003 53 минуты назад
Я контакт с тарелкой летающей имел. Нажрался и жена в меня тарелку кинула.
Ну а это видать тоже нажирается. только не водкой. С алкоголя таких контактов не происходит. Тут явно что то потяжелей. Соли какие нибудь.
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11
SAMAREC 53 минуты назад
Что-то нынешней весной неадекваты прут просто табунами!
А я веть говорил Марии (это дочь) :
Зря из психдиспансера уволилась! Всегда работа и клиенты будут. И отпуск 45 дней.
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25k
Тигран Саркисян 57 минут назад
Эпат колотить , у кого то чердак после джага джаги конкретно в космус усвистел)))
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345
Dmitry N 58 минут назад
Какие-то хорошие грибочки жрёт!)
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55k
Aleksandr 59 минут назад
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
Даже чёрный пиар, признание в собственной придурковатости, всё равно пиар.
Кто вспомнит её как "певицу"? 1-2 песенки?
А так на вопрос:
- Помнишь эту придурошную, которая с инопланетянами общалась? Как её там?
- Катя Лель?
- Точно!
Вот так и запомнят.
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49
ViciousSnake Час назад
По ходу забористая джага-джага попалась ))))))))))
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Infinite
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