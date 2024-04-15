Катя Лель наладила связь с жителями двухсот цивилизаций

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Совершенно не понятно почему Роскосмос и NASA еще не связались с Катей Лель. Ведь она уже установила контакт с жителями двухсот внеземных цивилизаций. Она заявила об этом прямым текстом во время интервью.
Не видим повода не верить певице, так как она дала очень четкое описание некоторых из них.
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Верят в теории заговоров, что мировое правительство скрывает от них контакты с инопланетянами.
Но дамочку, которая прямо говорит об установлении с ними контактов, готовы в дурку засадить
Ну а это видать тоже нажирается. только не водкой. С алкоголя таких контактов не происходит. Тут явно что то потяжелей. Соли какие нибудь.
А я веть говорил Марии (это дочь) :
Зря из психдиспансера уволилась! Всегда работа и клиенты будут. И отпуск 45 дней.
Кто вспомнит её как "певицу"? 1-2 песенки?
А так на вопрос:
- Помнишь эту придурошную, которая с инопланетянами общалась? Как её там?
- Катя Лель?
- Точно!
Вот так и запомнят.