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Забавная история от актера Роуэна Аткинсона

Забавная история от актера Роуэна Аткинсона (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 10:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   знаменитости   люди   мистер бин   прикол   роуэн аткинсон   узнаваемость   
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Британский актер, комик, сценарист Роуэн Аткинсон наиболее известен в мире своей ролью мистера Бина. На комедийно-развлекательной передаче "Шоу Грэма Нортона" актер рассказал, часто ли его узнают на улицах и поведал забавную историю.
Комик рассказал, как ему однажды пришлось доказывать сотруднику магазина автозапчастей, что он и есть тот самый "Мистер Бин".

Источник:

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Метки: видео   знаменитости   люди   мистер бин   прикол   роуэн аткинсон   узнаваемость   
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Мрачный Жнец Час назад
Можете забросать меня камнями, но...
Актёр или заложник одной роли (одного выражения лица, одинаковой туповатой мимики)?
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Доктор Джонс 18 минут назад
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Еркен 19 минут назад
Забавная история
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Alex Час назад
Забавная история от актера Роуэна АткинсонаПосмотреть
Забавная история от актера Роуэна Аткинсона
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