Забавная история от актера Роуэна Аткинсона

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Британский актер, комик, сценарист Роуэн Аткинсон наиболее известен в мире своей ролью мистера Бина. На комедийно-развлекательной передаче "Шоу Грэма Нортона" актер рассказал, часто ли его узнают на улицах и поведал забавную историю.
Комик рассказал, как ему однажды пришлось доказывать сотруднику магазина автозапчастей, что он и есть тот самый "Мистер Бин".
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Актёр или заложник одной роли (одного выражения лица, одинаковой туповатой мимики)?
джейсон стейтем такой же, кевин костнер и много кто еще