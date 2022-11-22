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Фонограмма "опередила" Филиппа Киркорова на концерте

Фонограмма "опередила" Филиппа Киркорова на концерте

Автор:
22 ноября 2022 12:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Курьезы   Прикол   видео   знаменитости   певец   фейл   фонограмма   
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Певец Филипп Киркоров в последнее время всё чаще становится героем различных скандалов. Недавний случай на концерте добавил ещё один конфуз в копилку.
Поклонницы надеялись услышать живой вокал, но их ждало разочарование. Во время исполнения хита "Огонь и вода" помощница певца на секунду замешкалась и не успела отдать ему микрофон. В результате многие зрители увидели, что концерт проходит под фонограмму.

Источник:

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Метки: Курьезы   Прикол   видео   знаменитости   певец   фейл   фонограмма   
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26  комментариев
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1k
Lexx 2 часа назад
Да поклонницам по-фигу. Эти лохушки будут приходить ещё и ещё. Пусть он хоть ляжет пьяный, спать на сцене.
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14k
Голос Вселенной 40 секунд назад
Он раскрывает свой рот как карась на песке
Он на сцене, а в глазах по голубой тоске
(С)
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3k
Leonid 15 минут назад
Да вы что, Филя, да под фонограмму???
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209
Igor Grishaev 18 минут назад
Вроде все же все Пугалкины и гейская тусовка по Израилям разбежались ? Почему Алка всех своих псевдомужей с собой не забрала??
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12k
Александр Полчаса назад
Ну хоть для виду использовал бы микрофон-гарнитуру!
Но нет! Застарелая привычка держать около рта круглое, чёрное и продолговатое с утолщением на конце его впервые подвела...
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1k
⚉ ☯ ⚇ Полчаса назад
Ему бы в след за пугачевой, он не раз показал свое дерьмовое отношения к людям и мне кажется он остался только из за денежки. Просто оказался немного умней своих "соплеменников" по сцене, и не наговаривает на Россию и СВО в открытую.
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3k
Едондер пуп 41 минуту назад
Чё сразу "фонограмма"-то? Сверхзвуковая сфокусированная передача голоса в нужную точку. Всё могут короли (ц)) Даже колготки в цветочек.
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6k
workmen77 43 минуты назад
А он вообще когда-нибудь пел на концертах в живую? Про то, что Киркоров фонограмщик, слышал еще с 90-х.
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5k
Terminator 53 минуты назад
Это нормально. Это шоу в первую очередь, а не игра на гитаре на стульчике
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8k
Ntvl 57 минут назад
мне жаль тех людей, которые ходят на это говно... и еще платят большие деньги за концерт. Они реально тупые, либо не долёкие. Выбирать вам.
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20k
Will2006 Час назад
Почувствуйте разницу, как грицца

Ссылка youtu.be
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1k
Мария Коненкова Час назад
Интересно, это сольник или смешанный концерт? Для сборного фонограмма катит, т.к. каждому певцу звук выставлять - нереально. А если сольник - это позорище.
Зачем вообще ходить на концерты, не понимаю. Ну, сольник честный, с живым звуком - ещё туда-сюда. А за фонограммную солянку деньги платить - зачем?? На живого артиста поглазеть? А нафига, в телике и ютюбе его гораздо лучше видно. Вот так, как эта девица, потрястись с ним рядом? Приобщиться, так сказать? На телефон сфоткать, "я на концерте", и куда-то выложить? Ну, кому что...
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12k
котегRUS Час назад
"поющий" петух..
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7k
mbr Час назад
а чё за прикол, постоянно вспоминать всех этих порнозвёзд?
Особенного этого румына-пи...са.
Давно уже пора забыть про них. Забить осиновый кол в могилу забвения, дабы не вылезли.
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28k
Levyathan Час назад
Петь под фонограмму на концерте, это позор для профессионального артиста. А у нас этим аферистам дают звание народных артистов и всячески вылизывают. Добиться же такого успеха как этот болгарский перец, при таких скудном наличии умений-это душу дьяволу раз 16 продать надо было.
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1k
КолдурасЪ Час назад
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61
Sata33 Час назад
У него конечно есть нормальные песни , но все равно не дальше сельской дискотеки , а вот на концерт кто ходит, не понятно .
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9k
antonium Час назад
Король поп. Ой, простите Поп-король.
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26k
SerGProS 2 часа назад
Одно из событий, которое случится после того, как на горе рак свистнет, все волки в лесах разом вымрут и деревянная лошадка обкакается так то, что Филя Киркоров запел в живую.
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45k
Максим Т. 2 часа назад
Неужели еще кого-то это удивляет?
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525
Uganda 2 часа назад
Да это уже не новость. Хватит уже об этом румыне.
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