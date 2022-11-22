Фонограмма "опередила" Филиппа Киркорова на концерте

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Певец Филипп Киркоров в последнее время всё чаще становится героем различных скандалов. Недавний случай на концерте добавил ещё один конфуз в копилку.
Поклонницы надеялись услышать живой вокал, но их ждало разочарование. Во время исполнения хита "Огонь и вода" помощница певца на секунду замешкалась и не успела отдать ему микрофон. В результате многие зрители увидели, что концерт проходит под фонограмму.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Курьезы Прикол видео знаменитости певец фейл фонограмма
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Он на сцене, а в глазах по голубой тоске
(С)
Но нет! Застарелая привычка держать около рта круглое, чёрное и продолговатое с утолщением на конце его впервые подвела...
Всё как ты любишь.
Зачем вообще ходить на концерты, не понимаю. Ну, сольник честный, с живым звуком - ещё туда-сюда. А за фонограммную солянку деньги платить - зачем?? На живого артиста поглазеть? А нафига, в телике и ютюбе его гораздо лучше видно. Вот так, как эта девица, потрястись с ним рядом? Приобщиться, так сказать? На телефон сфоткать, "я на концерте", и куда-то выложить? Ну, кому что...
Особенного этого румына-пи...са.
Давно уже пора забыть про них. Забить осиновый кол в могилу забвения, дабы не вылезли.