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Киану Ривз и чаепитие по-русски

Киану Ривз и чаепитие по-русски

Автор:
22 июня 2022 08:20
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: deepfake   АСМР   Дипфейк   видео   знаменитости   монтаж   прикол   чаепитие   чай   
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Голливудский актёр Киану Ривз стал героем ролика о русском чаепитии. Используя технологию дипфейк, умельцы наложили лицо знаменитости на похожего внешне мужчину, устраивающего АСМР-чаепитие.
Конфеты-бараночки... До чего "техника" дошла!

Источник:

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Метки: deepfake   АСМР   Дипфейк   видео   знаменитости   монтаж   прикол   чаепитие   чай   
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