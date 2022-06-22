Киану Ривз и чаепитие по-русски

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Голливудский актёр Киану Ривз стал героем ролика о русском чаепитии. Используя технологию дипфейк, умельцы наложили лицо знаменитости на похожего внешне мужчину, устраивающего АСМР-чаепитие.
Конфеты-бараночки... До чего "техника" дошла!
Источник:
АНТИФИШКИ
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