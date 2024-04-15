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Собака справила нужду на стол ведущей новостей

Собака справила нужду на стол ведущей новостей

Автор:
15 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   боливия   животные   инцидент   собакаж   
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Во время прямой трансляции новостей в Боливии случился неожиданный инцидент. Находившаяся в студии собака испражнилась прямо на стол ведущей.

Выпуск новостей на телеканале «Channel RTP» (Боливия) получился неожиданным и, откровенно говоря, не особенно приятным.

Всё началось с того, что в студию привели собаку — приютское животное должно было стать участником разговора о том, что важно и нужно брать в свой дом бездомных зверушек, помогая им обрести семью и хозяев.

Но трогательная речь ведущей закончилась в тот момент, когда собачка, решившая продемонстрировать саму себя и все свои функции, выгнула спинку и испражнилась прямо на стол.

Пришлось устранять беспорядок с помощью бумажных полотенец, и остаётся только посочувствовать сотрудникам «Channel RTP», столкнувшимся с настолько непредвиденным инцидентом.

А вот зрителей четвероногая хулиганка привела в восторг — люди от души посмеялись над телепровалом. Хотя в то же время собачку многие пожалели. Наверняка она разволновалась, потому и опозорилась. Один комментатор и вовсе заявил, что отлично понимает собаку — она выразила ясное мнение по поводу того, во что нынче превратилась современная журналистика.

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Метки: Видео   Прикол   боливия   животные   инцидент   собакаж   
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5  комментариев
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20k
Василий 47 минут назад
Пёсель высоко оценил работу журналистов)))
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3k
Kolyaka 14 минут назад
Да это ктото спецом бомбу сделал. Нужно посмотреть сколько навалил бедный собак, половину своей массы, даже от удивления оглядывается))) из него никогда столько не вылезало)))
Думаю это для пиара.
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6k
Хачик 15 минут назад
Это щенок "лайк" поставил!
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10k
vasilykopkov 15 минут назад
Хорошо быть кисою,
Хорошо - собакою.
Где хочу - пописаю,
Где хочу - покакаю.
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11k
Клёст 39 минут назад
-,,Вот что я обо всë этом думаю!,,))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3561 в горячем)

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