Собака справила нужду на стол ведущей новостей

Выпуск новостей на телеканале «Channel RTP» (Боливия) получился неожиданным и, откровенно говоря, не особенно приятным.

Всё началось с того, что в студию привели собаку — приютское животное должно было стать участником разговора о том, что важно и нужно брать в свой дом бездомных зверушек, помогая им обрести семью и хозяев.

Но трогательная речь ведущей закончилась в тот момент, когда собачка, решившая продемонстрировать саму себя и все свои функции, выгнула спинку и испражнилась прямо на стол.

Пришлось устранять беспорядок с помощью бумажных полотенец, и остаётся только посочувствовать сотрудникам «Channel RTP», столкнувшимся с настолько непредвиденным инцидентом.