Собака справила нужду на стол ведущей новостей

Во время прямой трансляции новостей в Боливии случился неожиданный инцидент. Находившаяся в студии собака испражнилась прямо на стол ведущей.
Выпуск новостей на телеканале «Channel RTP» (Боливия) получился неожиданным и, откровенно говоря, не особенно приятным.
Всё началось с того, что в студию привели собаку — приютское животное должно было стать участником разговора о том, что важно и нужно брать в свой дом бездомных зверушек, помогая им обрести семью и хозяев.
Но трогательная речь ведущей закончилась в тот момент, когда собачка, решившая продемонстрировать саму себя и все свои функции, выгнула спинку и испражнилась прямо на стол.
Пришлось устранять беспорядок с помощью бумажных полотенец, и остаётся только посочувствовать сотрудникам «Channel RTP», столкнувшимся с настолько непредвиденным инцидентом.
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А вот зрителей четвероногая хулиганка привела в восторг — люди от души посмеялись над телепровалом. Хотя в то же время собачку многие пожалели. Наверняка она разволновалась, потому и опозорилась. Один комментатор и вовсе заявил, что отлично понимает собаку — она выразила ясное мнение по поводу того, во что нынче превратилась современная журналистика.
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- Собака удивила пользователей сети свои странным поведением
- Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли
- Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке
- Помытая курочка растеряла всю свою красоту
- Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию
Думаю это для пиара.
Хорошо - собакою.
Где хочу - пописаю,
Где хочу - покакаю.