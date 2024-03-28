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Сообщество Без кота и жизнь не та 2200 постов • 510 подписчиков подписаться
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Доставка еды голодным котикам

Доставка еды голодным котикам

Автор:
28 марта 2024 15:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   добро   животные   кормление   кот   кошка   
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Автор видео с помощью радиоуправляемой машинки доставляет еду уличным кошкам. На опубликованных в сети кадрах машинка с влажным кормом подъезжает к кошкам. Животные подходят к тарелке и с удовольствием начинают уплетать еду.

Неравнодушный человек кормит кошек при помощи радиоуправляемой машины

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Метки: Видео   Еда   добро   животные   кормление   кот   кошка   
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1  комментарий
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Slonyash 3 минуты назад
Молодец парень!!!

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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3881 пост (3875 в горячем)

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