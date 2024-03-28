Доставка еды голодным котикам

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Автор видео с помощью радиоуправляемой машинки доставляет еду уличным кошкам. На опубликованных в сети кадрах машинка с влажным кормом подъезжает к кошкам. Животные подходят к тарелке и с удовольствием начинают уплетать еду.
Неравнодушный человек кормит кошек при помощи радиоуправляемой машины
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