Доставка еды уличным кошкам с помощью дрона

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В сети набирает популярность видео жителя Казахстана, который по-особому проявляет доброту к бездомным братьям меньшим. Молодой человек подкармливает шугливых дворовых котиков с помощью дрона.
Парень доставляет корм уличным кошкам с помощью квадрокоптера. На опубликованных кадрах дрон с кормом подлетает к местам, где собираются кошки и животные подходят к нему, чтобы полакомиться.
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Ну ну, долетается .. :)