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Сообщество Без кота и жизнь не та 2404 поста • 517 подписчиков подписаться
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Доставка еды&nbsp;уличным кошкам с&nbsp;помощью дрона

Доставка еды уличным кошкам с помощью дрона

Автор:
27 мая 2024 09:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Казахстан   добро   дрон   животные   кот   кошка   
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В сети набирает популярность видео жителя Казахстана, который по-особому проявляет доброту к бездомным братьям меньшим. Молодой человек подкармливает шугливых дворовых котиков с помощью дрона.

Парень доставляет корм уличным кошкам с помощью квадрокоптера. На опубликованных кадрах дрон с кормом подлетает к местам, где собираются кошки и животные подходят к нему, чтобы полакомиться.

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Метки: Видео   Казахстан   добро   дрон   животные   кот   кошка   
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2  комментария
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..: Атеист :.. Час назад
Представляю что думает человек сидя на балконе(да и не только) когда в его сторону несется дрон с какой-то прицепленной фигней..
Ну ну, долетается .. :)
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36
Лапя Ццво 24 минуты назад
Актау!)
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3987 постов (3981 в горячем)

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