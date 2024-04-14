Древняя перуанская посуда, известная как "Поющая чаша"

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Благодаря своей особой форме и использованию воды и воздуха для создания вибрации, чаши могут издавать широкий спектр звуков, от низких тонов до высоких нот.
Однако из всего этого разнообразия звуков, наиболее примечательными являются те, которые имитируют пение птиц. Эти звуки являются настолько реалистичными, что некоторые люди полагают, что слышат настоящих птиц.
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