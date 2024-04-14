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Древняя перуанская посуда, известная как "Поющая чаша"

Древняя перуанская посуда, известная как "Поющая чаша"

Автор:
14 апреля 2024 09:43
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Поющая чаша   перуанская посуда   посуда   удивительно   чаша   
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Благодаря своей особой форме и использованию воды и воздуха для создания вибрации, чаши могут издавать широкий спектр звуков, от низких тонов до высоких нот.

Однако из всего этого разнообразия звуков, наиболее примечательными являются те, которые имитируют пение птиц. Эти звуки являются настолько реалистичными, что некоторые люди полагают, что слышат настоящих птиц.

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Метки: Видео   Поющая чаша   перуанская посуда   посуда   удивительно   чаша   
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Горожанин Час назад
"Тайна" свистулек была раскрыта ещё в СССР)
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824
Шурман 2 часа назад
Блин для волка я туда столько водки для друзей не налью , там потом не волки будут а стая койотов :)
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824
Шурман 2 часа назад
Короче нужно покупать :) я уже задумался . Туда конечно не полечу у меня жена от таких стан не особо в восторге :)
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2284 поста (2187 в горячем)

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