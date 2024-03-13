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Сообщество Без кота и жизнь не та 2126 постов • 506 подписчиков подписаться
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Пушистый мойщик посуды

Пушистый мойщик посуды

Автор:
13 марта 2024 07:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   мытье посуды   посуда   
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Кот решил помочь хозяйке с мытьём посуды. Теперь осталось только научить его пользоваться губкой и моющим средством.

Да многих людей уборка и мытье посуды — не самое приятное занятие. И, к счастью, наши питомцы это прекрасно понимают.

Котик из видео, к примеру, так устал смотреть на страдания хозяйки, что решил ей помочь в этом непростом деле. Пушистый сел рядом с раковиной и вместе с владелицей начал мыть кастрюльку лапой. Теперь для полного счастья хозяйки нужно, чтобы котейка научился пользоваться губкой и моющим средством.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   мытье посуды   посуда   
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