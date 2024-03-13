Пушистый мойщик посуды

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Кот решил помочь хозяйке с мытьём посуды. Теперь осталось только научить его пользоваться губкой и моющим средством.
Да многих людей уборка и мытье посуды — не самое приятное занятие. И, к счастью, наши питомцы это прекрасно понимают.
Котик из видео, к примеру, так устал смотреть на страдания хозяйки, что решил ей помочь в этом непростом деле. Пушистый сел рядом с раковиной и вместе с владелицей начал мыть кастрюльку лапой. Теперь для полного счастья хозяйки нужно, чтобы котейка научился пользоваться губкой и моющим средством.
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