Пушистый мойщик посуды

Да многих людей уборка и мытье посуды — не самое приятное занятие. И, к счастью, наши питомцы это прекрасно понимают.

Котик из видео, к примеру, так устал смотреть на страдания хозяйки, что решил ей помочь в этом непростом деле. Пушистый сел рядом с раковиной и вместе с владелицей начал мыть кастрюльку лапой. Теперь для полного счастья хозяйки нужно, чтобы котейка научился пользоваться губкой и моющим средством.