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Сообщество Без кота и жизнь не та 2229 постов • 510 подписчиков подписаться
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Девушка станцевала со своим котом

Девушка станцевала со своим котом

Автор:
11 апреля 2024 07:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   кот   кошка   танец   
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Хозяйка надела на кота фрак и галстук-бабочку и пустилась с ним в пляс. Однако питомец был не слишком доволен этим.

Если вы любите спортивные бальные танцы, но не занимаетесь ими, потому что никак не можете найти идеального партнера, последуйте примеру девушки из этого видео. Вместо двуногого партнера по танцам девушка выбрала кота и ничуть об этом не пожалела.

Конечно, пушистик был не слишком доволен этими манипуляциями, но, несмотря на это, спокойно терпел хозяйские причуды. «Господи, Наташа, найди уже себе мужика и оставь меня в покое», — сказал бы котофей, если бы мог.

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Метки: Видео   Юмор   животные   кот   кошка   танец   
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4  комментария
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11k
kaboza 2 часа назад
Не сообщила, что с ее тапками потом стало?
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12k
DumDum 19 минут назад
Чот ни уму, ни сердцу...
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6k
Vэл Полчаса назад
Ё-б вашу мать.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Судя по разрезу глаз, она такая же Наташа, как и я
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3142 поста (3027 в горячем)

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