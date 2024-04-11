Девушка станцевала со своим котом

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Хозяйка надела на кота фрак и галстук-бабочку и пустилась с ним в пляс. Однако питомец был не слишком доволен этим.
Если вы любите спортивные бальные танцы, но не занимаетесь ими, потому что никак не можете найти идеального партнера, последуйте примеру девушки из этого видео. Вместо двуногого партнера по танцам девушка выбрала кота и ничуть об этом не пожалела.
Конечно, пушистик был не слишком доволен этими манипуляциями, но, несмотря на это, спокойно терпел хозяйские причуды. «Господи, Наташа, найди уже себе мужика и оставь меня в покое», — сказал бы котофей, если бы мог.
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