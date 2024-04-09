Том и Джерри в реальной жизни

Любимый всеми мультфильм «Том и Джерри» хоть и не был основан на реальной истории, но все же показывал актуальные отношения между кошками и мышками, поэтому очень часто можно увидеть их реальные прототипы в жизни. В этом видео как раз попались одни из них.

Помните, как в мультике Джерри постоянно забирался в самые неведомые места, чтобы спастись от вездесущего Тома? Однако каждый раз прыткому мышонку удавалось выйти сухим из воды. Вот и здесь грызун забрался на самую высокую ветку дерева, но реальный Том оказался не промах и полез за ним. Еще одна ирония в том, что эти настоящие Том и Джерри будто поменялись цветами с их мультяшными прототипами.