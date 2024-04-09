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Том&nbsp;и&nbsp;Джерри в&nbsp;реальной жизни

Том и Джерри в реальной жизни

Автор:
09 апреля 2024 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кот   кошка   мышонок   мышь   том и джерри   
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Помните, как в мультфильме про приключения Тома и Джерри мышонок постоянно прятался в разных местах, чтобы спастись от кота? Благодаря этому Джерри всегда удавалось выйти сухим из воды. Пользователь сети снял Том и Джерри в реальной жизни.

Любимый всеми мультфильм «Том и Джерри» хоть и не был основан на реальной истории, но все же показывал актуальные отношения между кошками и мышками, поэтому очень часто можно увидеть их реальные прототипы в жизни. В этом видео как раз попались одни из них.

Помните, как в мультике Джерри постоянно забирался в самые неведомые места, чтобы спастись от вездесущего Тома? Однако каждый раз прыткому мышонку удавалось выйти сухим из воды. Вот и здесь грызун забрался на самую высокую ветку дерева, но реальный Том оказался не промах и полез за ним. Еще одна ирония в том, что эти настоящие Том и Джерри будто поменялись цветами с их мультяшными прототипами.

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Метки: Видео   животные   кот   кошка   мышонок   мышь   том и джерри   
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2  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Алексей Гулевич 3 минуты назад
только сходил за попкорном смотреть то что описывалось в посте .... а тут
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3582 поста (3551 в горячем)

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