Очевидцы сняли на видео, как крупная собака выгуливает свою хрупкую хозяйку

Он протащил хозяйку через всю улицу, пока девушка выполняла роль флага, развивающегося за своим питомцем. Но в конце стала понятна причина собачьей упертости: пес просто увидел своего любимого хозяина и совсем не подумал, что на другом конце поводка беспомощно болтается его хозяйка.

