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Очевидцы сняли на видео, как крупная собака выгуливает свою хрупкую хозяйку

Очевидцы сняли на видео, как крупная собака выгуливает свою хрупкую хозяйку

Автор:
13 апреля 2024 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   животные   песик   прогулка   собака   
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Он протащил хозяйку через всю улицу, пока девушка выполняла роль флага, развивающегося за своим питомцем. Но в конце стала понятна причина собачьей упертости: пес просто увидел своего любимого хозяина и совсем не подумал, что на другом конце поводка беспомощно болтается его хозяйка.

Когда вы с псом поменялись ролями на прогулке.

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Метки: Видео   Юмор   животные   песик   прогулка   собака   
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3  комментария
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Александр Час назад
Вот такая дура прыгнет на ребенка и что хозяйка сделает?
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1516 постов (1474 в горячем)

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