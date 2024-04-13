Очевидцы сняли на видео, как крупная собака выгуливает свою хрупкую хозяйку

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Он протащил хозяйку через всю улицу, пока девушка выполняла роль флага, развивающегося за своим питомцем. Но в конце стала понятна причина собачьей упертости: пес просто увидел своего любимого хозяина и совсем не подумал, что на другом конце поводка беспомощно болтается его хозяйка.
Когда вы с псом поменялись ролями на прогулке.
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