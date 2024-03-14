Пёс не стал ждать, пока хозяйка закроет дверь

Для собак прогулка — самая прекрасная часть дня, поэтому они ждут ее с максимальным нетерпением. Таким нетерпением, что порой сметают собственных хозяев с ног, как главный герой этого видео.

Он так долго ждал эту свою любимую часть дня, что успел накопить в себе немало сил и энергии. И не успели они с хозяйкой выйти на улицу, как пёс унесся в далекие дали с хозяйкой на том конце поводка. Получается, не девушка гуляет с собакой, а собака с девушкой.