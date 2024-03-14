Пёс не стал ждать, пока хозяйка закроет дверь

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Девушка попыталась закрыть входную дверь перед прогулкой с псом. Однако питомец не позволил сделать это.
Для собак прогулка — самая прекрасная часть дня, поэтому они ждут ее с максимальным нетерпением. Таким нетерпением, что порой сметают собственных хозяев с ног, как главный герой этого видео.
Он так долго ждал эту свою любимую часть дня, что успел накопить в себе немало сил и энергии. И не успели они с хозяйкой выйти на улицу, как пёс унесся в далекие дали с хозяйкой на том конце поводка. Получается, не девушка гуляет с собакой, а собака с девушкой.
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