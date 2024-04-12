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Мужчина напугал стаю собак

Мужчина напугал стаю собак

Автор:
12 апреля 2024 13:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Ростов-на-дону   Юмор   животные   собака   
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В Ростове-на-Дону стая собак окружила мужчину, однако он не стал паниковать и убегать. Автор видео сделал то, что животные меньше всего ожидали.

Похоже, что скоро в сети появятся комментарии от собак с требованием отловить агрессора.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Ростов-на-дону   Юмор   животные   собака   
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14  комментариев
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772
дмитрий Полчаса назад
если ребенок был-бы на его месте не помогло бы. Что вообще стая бездомных псов делает в месте где живут люди!!!?
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5k
Наталья 8 минут назад
Вот... скоро доживём до того, что вот так будем по улицам ходить и орать, как дикие. Мы же на их территории... Своей у нас, видимо, нет. Будем приспосабливаться.
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21k
Luc72 9 минут назад
Если в пальто или плаще длинном, то можно еще это сопровождать расстегиванием пригнувшись и в полный рост с разворачиванием и раскидыванием рук (яки эксгибиционист
). Медведь тоже не зря на задние лапы встает

В принципе, даже этого жеста может быть достаточно.
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1k
Доцент 15 минут назад
МОЛОДЕЦ!
Жаль только что такое не всегда срабатывает...
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436
DuckTales 18 минут назад
смело и глупо ...
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61k
dima423 Полчаса назад
Я лет в 10-12 на даче напоролся на огромного пса кавказца, походу сбежавшего откуда то, и он на меня с рычанием кинулся...а я так же заорал руки растопырил и на него ломанулся, он развернулся и убежал)) С тех пор собак не боюсь и они на меня не рыпаются даже
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1k
Вася Полчаса назад
Собаки побежали в дурку звонить.
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32k
Axel Полчаса назад
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11k
Vacony Полчаса назад
весна у всех обострение ?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3630 постов (3587 в горячем)

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