Мужчина напугал стаю собак

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В Ростове-на-Дону стая собак окружила мужчину, однако он не стал паниковать и убегать. Автор видео сделал то, что животные меньше всего ожидали.
Похоже, что скоро в сети появятся комментарии от собак с требованием отловить агрессора.
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В принципе, даже этого жеста может быть достаточно.
Жаль только что такое не всегда срабатывает...