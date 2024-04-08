Собака отправилась на прогулку верхом на спине товарища

Есть собаки, которые предпочитают гулять на ручках у хозяев, вместо того, чтобы ходить своими собственными лапами.

Но этот видеоролик, снятый в Китае и широко распространившийся в местных соцсетях, показывает нам домашнюю любимицу, которая относится к прогулкам совсем уж оригинально. Вместо того, чтобы идти самостоятельно, белая пушистая собачка взбирается на спину своего друга — и наслаждается свежим воздухом и тем, что её транспортируют туда, куда нужно. Пёс, кстати, не против того, что из него сделали ездовое животное.