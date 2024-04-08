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Собака отправилась на прогулку верхом на спине товарища

Собака отправилась на прогулку верхом на спине товарища

Автор:
08 апреля 2024 07:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Юмор   животные   прогулка   собака   
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Зачем тратить силы на прогулку, если можно прокатиться на соплеменнике? Так посчитал четвероногий герой видео и забрался на спину своего товарища.

Есть собаки, которые предпочитают гулять на ручках у хозяев, вместо того, чтобы ходить своими собственными лапами.

Но этот видеоролик, снятый в Китае и широко распространившийся в местных соцсетях, показывает нам домашнюю любимицу, которая относится к прогулкам совсем уж оригинально. Вместо того, чтобы идти самостоятельно, белая пушистая собачка взбирается на спину своего друга — и наслаждается свежим воздухом и тем, что её транспортируют туда, куда нужно. Пёс, кстати, не против того, что из него сделали ездовое животное.

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Метки: Видео   Пёс   Юмор   животные   прогулка   собака   
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1  комментарий
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7k
Евгений Д 2 часа назад
Выше сижу- далеко гляжу=
Это он дорогу указывает носителю
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3617 постов (3577 в горячем)

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