Пьяный дворник стащил из зоомагазина корм и уснул рядом с ним на улице

Полицейские быстро нашли вора, ведь он был в приметной яркой жилетке.
Жители одного из районов Омска удивились, увидев на улице спящего дворника, рядом с которым лежали мешки с собачьим кормом. Люди сочли, что мужчина решил покормить бездомных псов и просто притомился. Однако, полицейские развеяли эти надежды.
Оказалось, местный дворник взломал зоомагазин и вытащил оттуда три мешка собачьего корма - один большой и два поменьше. Мужчина далеко с ними не ушёл - он лёг спать неподалёку, обняв свою добычу. Найти его тоже не составило труда - в магазине стояла видеокамера, которая сняла на видео кражу.
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Когда полицейские его задержали, мужчина рассказал, что корм не собирался отдавать бездомным животным. При краже он преследовал корыстные цели - корм он хотел продать за деньги. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, а корм вернули в магазин. Согласно закону, мужчине может грозить штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.
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