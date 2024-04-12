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Пьяный дворник стащил из зоомагазина корм и уснул рядом с ним на улице

Пьяный дворник стащил из зоомагазина корм и уснул рядом с ним на улице

Автор:
12 апреля 2024 18:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   вор   дворник   корм   кража   полиция   фото   
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Полицейские быстро нашли вора, ведь он был в приметной яркой жилетке.

Жители одного из районов Омска удивились, увидев на улице спящего дворника, рядом с которым лежали мешки с собачьим кормом. Люди сочли, что мужчина решил покормить бездомных псов и просто притомился. Однако, полицейские развеяли эти надежды.


Оказалось, местный дворник взломал зоомагазин и вытащил оттуда три мешка собачьего корма - один большой и два поменьше. Мужчина далеко с ними не ушёл - он лёг спать неподалёку, обняв свою добычу. Найти его тоже не составило труда - в магазине стояла видеокамера, которая сняла на видео кражу.

Когда полицейские его задержали, мужчина рассказал, что корм не собирался отдавать бездомным животным. При краже он преследовал корыстные цели - корм он хотел продать за деньги. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, а корм вернули в магазин. Согласно закону, мужчине может грозить штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Метки: Видео   вор   дворник   корм   кража   полиция   фото   
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2  комментария
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21k
КВТИУ-80 38 минут назад
Штраф взыскать будет, похоже, не просто. А если посадят – бросит пить (пусть даже временно – факт)
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АнтонПолднев 15 минут назад
Получит столько же, сколько коррупционер укравший миллиард.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4923 поста (4710 в горячем)
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