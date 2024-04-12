Пьяный дворник стащил из зоомагазина корм и уснул рядом с ним на улице

Жители одного из районов Омска удивились, увидев на улице спящего дворника, рядом с которым лежали мешки с собачьим кормом. Люди сочли, что мужчина решил покормить бездомных псов и просто притомился. Однако, полицейские развеяли эти надежды.





Оказалось, местный дворник взломал зоомагазин и вытащил оттуда три мешка собачьего корма - один большой и два поменьше. Мужчина далеко с ними не ушёл - он лёг спать неподалёку, обняв свою добычу. Найти его тоже не составило труда - в магазине стояла видеокамера, которая сняла на видео кражу.