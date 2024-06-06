Кормление птичек похоже на заправку пирожных

Экзотические певчие птички амадины уже давно завоевали популярность у любителей декоративных пернатых питомцев. Они достаточно неприхотливы, миролюбивы и не требуют больших финансовых затрат при содержании. Пользователь сети показал, как кормит таких птиц. Словно эклеры заправляет!
Главное - не переборщить!
Скорее всего в видео показаны так называемые выкормыши. Выкормыши птиц – это птенцы, которых забирают от родителей на искусственное выкармливание человеком. Выкормленные птицы обычно быстро привыкают к человеку и не боятся его. Однако всегда есть вероятность, что птенец недополучит витаминов и погибнет.
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