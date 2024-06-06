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Кормление птичек похоже на заправку пирожных

Кормление птичек похоже на заправку пирожных

Автор:
06 июня 2024 08:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   интересно   кормление   необычно   птицы   
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Экзотические певчие птички амадины уже давно завоевали популярность у любителей декоративных пернатых питомцев. Они достаточно неприхотливы, миролюбивы и не требуют больших финансовых затрат при содержании. Пользователь сети показал, как кормит таких птиц. Словно эклеры заправляет!

Главное - не переборщить!

Скорее всего в видео показаны так называемые выкормыши. Выкормыши птиц – это птенцы, которых забирают от родителей на искусственное выкармливание человеком. Выкормленные птицы обычно быстро привыкают к человеку и не боятся его. Однако всегда есть вероятность, что птенец недополучит витаминов и погибнет.

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Метки: Видео   животные   интересно   кормление   необычно   птицы   
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6  комментариев
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2k
александр 2 часа назад
Главное заправлять "эклер" с правильной стороны
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216
DarkSkat93 александр 59 минут назад
И чтоб сзади не потекло
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13k
Сергей Минуту назад
А знаете, как юнаты раненых дятлов кормят? Аккуратно берут за хвост, и стучат об дерево!
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5k
вася васильев 45 минут назад
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..: Атеист :.. Час назад
не пойму, а зачем так? сами не могут чтоль? птенцы ладно, но это уже вроде взрослые..
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3701 пост (3663 в горячем)

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