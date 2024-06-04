Ловкий пернатый рыболов

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Любитель природы запечатлел, как рыбачит зелёная кваква. Птица бросает вблизи себя наживку и ждет. Когда рыба подплывает к нужному месту, кваква ловко ловит её своим клювом.
Зелёная кваква на рыбалке.
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