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Ловкий пернатый рыболов

Ловкий пернатый рыболов

Автор:
04 июня 2024 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   зеленая кваква   интересно   птицы   рыбалка   
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Любитель природы запечатлел, как рыбачит зелёная кваква. Птица бросает вблизи себя наживку и ждет. Когда рыба подплывает к нужному месту, кваква ловко ловит её своим клювом.

Зелёная кваква на рыбалке. 

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Метки: Видео   животные   зеленая кваква   интересно   птицы   рыбалка   
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4  комментария
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5k
foggen2 41 минуту назад
Ловко!
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32k
Григорий 16 минут назад
Отдает малое для обретения большого.
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11k
vasilykopkov 21 минуту назад
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5k
SmartCat101 21 минуту назад
Дааа! это вам не спининг кидать , тут уметь надо
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3739 постов (3695 в горячем)

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